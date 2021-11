La vida solitaria de Katie Holmes: el mal momento personal que atraviesa la ex esposa de Tom Cruise

De acuerdo a la revista “Star”, la actriz está pasando por una etapa complicada por el declive de su carrera y por su última relación fallida

“Katie lucia tan pérdida y sola”, dijo una persona que vio a la actriz Katie Holmes de 42 años fumando un cigarrillo en un calle del barrio de Brooklyn el pasado 19 de octubre. “Tuve que mirar dos veces cuando la vi porque estaba muy diferente. Parecía triste”.

La ex esposa de Tom Cruise ha sufrido una serie de reveses en los últimos años. Romances frustrados y decepciones profesionales llevaron a la intérprete a vivir una vida casi solitaria, dijo una fuente a la revista Star. Y sus amigos, señala el informante, están preocupados por ella.

“Katie les jura que está bien, pero ella lucha todas las mañanas para salir de la cama”, dijo la fuente a la publicación. “La verdad es que ella no tiene la compañía de un hombre, atraviesa problemas financieros y está muy preocupada“, señaló una persona cerca a la actriz.

En vez de compartir sus preocupaciones con sus amigos, la actriz elige mantener sus cuestiones en privado mientras a su círculo íntimo les dice todo va bien. “Katie dice que ella es feliz por su cuenta, siendo soltera, pero todo saben que ella pasa por períodos de soledad”.

Y agregó: “Es obvio que ella ahora está pasando por uno de esos momentos”.

La actriz originaria de Ohio se mostraba muy feliz el año pasado con el chef y actor neoyorquino Emilio Vitolo Jr. En diciembre pasado, Vitolo elogió a Holmes diciendo que era “la persona más buena y generosa” que había conocido en un posteo de Instagram pormotivo del cumpleaños de la actriz.

Aunque todo parecía ir bien entre ellos todo se terminó de un día para el otro. “Emilio la usó por su fama”, dijo informante sobre el dueño de Emilio’s Ballato, el famoso restaurante que posee su familia desde principios de los años 90 en el SoHo, y que se ha convertido en uno de los favoritos de personalidades de alto perfil como Whoopi Goldberg, Justin Bieber, Bradley Cooper, Danny DeVito, Rihanna e incluso el ex presidente estadounidense Barack Obama.

La pareja fue fotografiada varías en el restaurante de Vitolo durante sus ocho meses de relación. “Una vez que Emilio llegó a los titulares, él la dejó”.

De acuerdo a la revista, Katie comenzó a salir con Vitolo cuando todavía tenía sentimientos por Jamie Foxx, con quien se había separado en 2019 tras más de seis años juntos. Al parecer, Foxx de 53 años no estaba interesado en la idea de formar una familia con ella. Y él nunca le mintió a Katie al respecto. “Él siempre le dejó en claro que no quería casarse, pero ella insistió y terminó asustándolo”, compartió el informante a la publicación.

“Sus amigos dicen que siempre busca los hombres equivocados”, agregó. “Pero ahora ella está perdiendo las esperanzas de encontrar un verdadero compañero”

Holmes se considera, antes que nada, una actriz. No es una celebridad, no es una estrella, no es alguien que busque exponerse: es una artista. Por lo tanto, cada vez que buscan indagar en su vida privada, ella se resguarda. “No quiero que un momento de mi vida me defina. No quiero que se me conozca de ese modo. Fui una actriz antes y durante, y lo soy ahora”. No necesitó nombrar a Tom Cruise en esa entrevista que brindó en 2014 a la revista People, pero estaba tácito que estaba aludiendo a ese matrimonio que tanto atención atrajo en los medios.

Alejada de Hollywood, Holmes se enfoca en trabajos más pequeños y placenteros para ella.

El primer proyecto de dirección de Katie, la película de 2016 “All We Had”, en la que interpretó a una mujer sin hogar, obtuvo críticas mixtas. Y ahora vuelve a probar suerte detrás de la cámara. En mayo, terminó de filmar una película romántica aún sin título que escribió y protagoniza, sobre dos extraños atrapados en malas relaciones, que desarrollan sentimientos el uno por el otro cuando terminan en el mismo Airbnb. La producción de bajo presupuesto también cuenta con Luke Kirby, Melissa Leo y Zosia Mamet.

Romances oficiales

Joshua Jackson

Con Joshua Jackson, de 43 años, tuvo un romance durante su etapa más exitosa como protagonista del drama juvenil Dawson’s Creek. La dupla Joey-Pacey fue tan exitosa que Kevin Williamson decidió que los personajes terminaran juntos, a pesar de que Dawson era el protagonista.

Los actores salieron durante algunos años a finales de los noventa. En la actualidad, conservan un gran afecto el uno por el otro y la actriz siempre tiene palabras elogiosas para su ex. “Me siento muy afortunada porque es uno de mis mejores amigos ahora”.

Chris Klein

Katie se comprometió con el galán de “American Pie” en 2003. “Éramos como el rey y la reina del baile”, dijo Chris más tarde. Su separación se anunció en marzo de 2005 Dos meses después la relación de Holmes con Tom Cruise llegó a los medios de comunicación.

Tom Cruise

Poco después de separarse de Chris, Katie aceptó casarse con su amor platónico de la infancia. Después de un breve romance y el nacimiento de su hija Suri, la pareja se casó en Italia en 2006 en una multitudinaria boda repleta de estrellas.

En 2012, Katie pidió el divorcio, alegando diferencias irreconciliables, y solicitó la custodia de la niña. El motivo principal que llevó a la actriz a dar el paso fue la obsesión desmesurada que mostraba su marido por la Cienciología.

Las cláusulas de los papeles de divorcio fueron expuestas por el portal Radar Online, y de las mismas se desprendían que Katie no podía mencionar a Tom en los medios ni mostrarse en pareja en los cinco años posteriores a la ruptura, así como también que Suri (a pedido de su madre) no iba a estar nunca vinculada con la Cienciología, aunque eso implique quebrar las reglas de la Iglesia. Asimismo, la actriz recibiría 4,8 millones de dólares si cumplía con su parte del trato.

Jamie Foxx

Katie salió con el coprotagonista de Tom Cruise en Collateral durante años, sin embargo, la pareja nunca habló de su relación y rara vez, si es que alguna vez, fueron fotografiados juntos. En 2019, finalmente se separaron. Según los reportes de la prensa estadounidense, sus vidas en las dos costas, ella en Nueva York y él en California, y la aversión de Jamie al matrimonio, finalmente terminaron la relación.

Emilio Vitolo Jr.

Tras terminar su discretísimo romance con Foxx tras seis años de relación, la actriz comenzó un romance con el chef neoyorquino Emilio Vitolo Jr, de 33 años, en septiembre pasado. Se separaron en mayo de este año, después de más de un año juntos.