Líderes mundiales se comprometen a poner fin a la deforestación para 2030

Un compromiso asumido por más de 100 líderes mundiales en la COP26 apunta a «detener y revertir la deforestación y la degradación de la tierra» para 2030 y a la restauración de más de 13 millones de kilómetros cuadrados de bosques para 2030, según informó el Gobierno británico en la conferencia que se celebra en Glasgow.

El pacto fue apoyado particularmente por países como Brasil, Indonesia y República Democrática del Congo (RDC), que albergan el 85% de los bosques del mundo. Entre los suscriptores se encuentran Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea, China, Rusia y países latinoamericanos como Colombia, Perú, Uruguay, Costa Rica, Honduras o Guatemala. En total, los Estados participantes suman una superficie de 33,6 millones de kilómetros cuadrados de bosques.

El acuerdo establece que, a partir de este martes 2 de noviembre, los firmantes trabajarán para detener la deforestación hasta finales de la década, con una variedad de iniciativas gubernamentales y privadas, que incluyen el aporte de miles de millones de dólares en ayuda para los pueblos indígenas y para la agricultura sostenible.

Además, para 2025, 12 países, incluido Reino Unido, han prometido 12.000 millones de dólares en fondos públicos para ayudar a los países en desarrollo a restaurar la tierra y combatir los incendios forestales. Y del sector privado se esperan al menos 7.200 millones provenientes de más de 30 inversionistas, entre ellos firmas como Aviva, Schroders y AXA.

Dentro del aporte privado se cuentan 3.000 millones de dólares que, mediante la plataforma Financiación Innovadora para la Amazonia, Cerrado y Chaco (IFACC, por sus siglas en inglés), se destinarán a la producción de soja y ganado libre de deforestación en América Latina. Mientras que la Alianza de Inversión de Capital Natural recaudó 1.100 millones para impulsar soluciones basadas en la naturaleza y la bioeconomía.

Según el Instituto de Recursos Mundiales (WRI), la destrucción de la selva tropical aumentó un 12 % de 2019 a 2020. con 258.000 kilómetros cuadrados. Es decir que se perdió un área del tamaño de Reino Unido. Los bosques absorben alrededor del 30% de las emisiones de dióxido de carbono del planeta, lo que ayuda a prevenir el calentamiento global.

BREAKING: State of Climate Action 2021 report finds that current climate efforts are insufficient across all sectors, but rapid change is possible with the right support. #COP26 #TogetherForOurPlanet

➡️ https://t.co/Dq4anqRXTs pic.twitter.com/EqwXSczw50

— World Resources Inst (@WorldResources) October 30, 2021