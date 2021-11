Luego de su rescate en 2020 una exrehén francesa nuevamente buscada por las autoridades

Fuente: rfi.fr Por David Baché y AFP.

Sophie Pétronin regresó a Malí el pasado mes de marzo. Después de que Bamako rechazara varias solicitudes de visado, la exrehén, acompañada de su hijo Sébastien, cruzó la frontera desde Senegal por carretera, sin ocultar su identidad a los agentes de policía, según fuentes cercanas a la familia. Estas mismas fuentes explican que Pétronin no era feliz en Suiza y que quería volver al país donde había pasado veinte años de su vida y donde sigue viviendo su hija adoptiva.

Pétronin, de 75 años, quien era la última rehén francesa en el mundo, fue liberada el jueves 8 de octubre de 2020 en Malí tras cuatro años de detención, a manos de yihadistas. La francesa había sido secuestrada el 24 de diciembre de 2016 en Gao (norte de Malí), donde vivía y dirigía desde hacía años una organización de ayuda a la infancia.

Pétronin había sido liberada al mismo tiempo que el político maliense Soumaila Cissé y dos italianos. Los rehenes estaban en manos del Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes), una alianza de grupos yihadistas afiliados a Al-Qaeda.

Las autoridades francesas no han brindado información sobre las circunstancias de su liberación, que coincidió con la de decenas de prisioneros identificados por fuentes malienses como yihadistas. Estos recuperaron su libertad unos días antes que Petronin.

De vuelta a Malí

Después de más de siete meses en Mali, la gendarmería de ese país emitió un aviso de búsqueda el pasado viernes (el documento está fechado el 29 de octubre), en el que se pide a todas las unidades que detengan a Pétronin y «la lleven con escolta» a la sede de la gendarmería nacional. Según este documento, autentificado por RFI con el Ministerio de Seguridad de Malí, la exrehén fue vista » por Sikasso», a más de 350 km de Bamako, en el sureste del país.

¿Por qué las fuerzas malienses buscan ahora detener a Pétronin? ¿Su presencia en el territorio era conocida, tolerada, había sido regularizada? ¿Es una cuestión de seguridad? ¿Se comportó Sophie Pétronin de una manera que desagradó a las autoridades? Por último, ¿cómo se explica que los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad, si realmente buscan a Sophie Pétronin, no la hayan encontrado ya? En cualquier caso, varias fuentes muy accesibles conocen su lugar de residencia, y el aviso de búsqueda de la gendarmería no es en absoluto un aviso de desaparición.

Sus allegados dicen no tener explicación para este aviso de búsqueda, y aseguran que Pétronin nunca fue a Sikasso, que nunca salió de Bamako y que no tenía intención de volver a Gao, la ciudad del norte donde había vivido hasta su secuestro en 2016. Los allegados no dieron detalles sobre las gestiones realizadas ante las autoridades para aclarar la situación de Sophie Pétronin en suelo maliense.

El Ministerio de Seguridad de Malí se limitó a explicar que el aviso de búsqueda tiene como objetivo «eliminar ciertas ambigüedades», sin dar más detalles sobre la legalidad de la situación de Pétronin.

Según varias fuentes, la embajada francesa fue informada rápidamente de la presencia de Pétronin en Malí. Pero no se hizo ningún comentario sobre estos últimos acontecimientos que, según la embajada, son un «asunto personal».

Fuentes diplomáticas francesas se hicieron eco de esta opinión, afirmando que no interpretaban el aviso de búsqueda como un «acto hostil» de las autoridades malienses hacia Francia, a pesar del ya tenso contexto.