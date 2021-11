Papá de Octavio Ocaña desmintió el informe de la Fiscalía y aseguró que se pretendía inculpar a los acompañantes de su hijo

Octavio Pérez arremetió contradijo el informe que emitió la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y aclaró que si traía un arma con el permiso correspondiente

Octavio Ocaña, actor en «Vecinos» (Foto: Instagram/@cuentameloyaof)





En medio del misterio que rodea el lamentable accidente que sufrió Octavio Ocaña donde terminó perdiendo la vida por un impacto de bala, su papá Octavio Pérez arremetió en contra de la policía del Estado de México y aseguró que las dos personas que acompañaban a su hijo en el fatídico día fueron supuestamente golpeadas para que se echaran la culpa.

Después de dale sepultura al cuerpo de Octavio Caña, quien saltara a la fama por su personaje de “Benito Rivers” en Vecinos, la familia del actor continúa en la búsqueda de justicia por esclarecer los hechos en lo que se vio envuelto el joven de 22 años antes de su deceso, pues el informe de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México apuntó a que todo se debió a un accidente donde el propio actor se disparó accidentalmente.

En una entrevista para Gustavo Adolfo Infante, Octavio Pérez explicó que recién se logró ponerse en contacto con una de las personas que viajaba con su hijo el pasado 29 de octubre. Fue así que se enteró que aparentemente la policía habría golpeado a los dos acompañantes de “Benito” para que aceptaran ser inculpados de la muerte de su muerte.

FOTO: Instagram/@berthaocaa

“A mi amigo lo golpearon. Ayer me habló y me dijo que hasta ayer lo soltaron. Yo le metí abogados para que lo soltaran rápido. Le estuvieron pegando para que él se echara la culpa de que él le había disparado a mi hijo (…) ¿cómo le va a disparar mi amigo a mi hijo?”, declaró argumentando que con “gente suya”.

Al escuchar las fuertes declaraciones del papá de Octavio Ocaña, el periodista de espectáculos lo cuestionó sobre entonces quién habría terminado con la vida del joven actor: “¿Quién lo mató?”, preguntó Gustavo Adolfo. “La policía, es claro, no hay otra”, respondió contundente Pérez.

El padre de familia explicó que un supuesto fiscal se había puesto en contacto con una de sus hijas para explicarle que la autopsia había salido negativa en términos de sustancias ilegales, contrario a lo que se había dado a conocer donde se apuntaba que “Benito” había consumido bebidas alcohólicas y marihuana.

Los Rivers (Foto: Instagram/@vecinosoficial)

En medio del dolor y con fuertes muestras de coraje, el padre de Octavio Ocaña aclaró su hijo si traía un arma consigo aquel día, sin embargo explicó que el joven actor tenía prohibido tener la pistola con cartucho cortado, situación que, aunada a la aparente trayectoria de la bala, lo hace dudar sobre el verdadero origen del disparo.

“Honestamente sí, pero él nunca traía cartucho cortado, prohibido, él nunca traía eso. Ellos lo mataron y se la pusieron ahí, se la pusieron como si fuera un asesinato, pero la bala entra de atrás, ¿cómo se va a disparar?”, dijo en el programa del periodista de espectáculos.

El señor Octavio Pérez explicó que “Benito Rivers” traía consigo el arma debido a la ola de inseguridad que se vive en el país. Además, señaló que tenían permiso de portar armas por la Defensa Nacional. Por esa razón, sabe qué tipo de pistola era de su hijo y argumentó que la bala que lo mató es de otro calibre.

“El tiro que le entró no era de ese calibre, era de 9 milímetros (…) y no fue el arma 380. Un disparo de 9 mm que entró de afuera, el policía aceptó que él disparó, así, lo aceptó”, añadió.

Octavio Pérez mencionó que seguirá luchando por esclarecer los hechos y hará que los culpables de la muerte de Octavio paguen por lo sucedido. También comentó que decidió llevarse el cuerpo del actor para que ya no estuviera expuesto a una larga investigación.

“Por eso me lo traje, querían abrir el cuerpo cuatro o cinco veces… mi hijo no es ningún experimento, están bien pende***, mi hijo no es experimento de nadie por eso llegué por él y me lo traje”, concluyó.