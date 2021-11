Por Acción de Gracias, EEUU registra la semana con mayor tráfico aéreo desde el inicio de la pandemia

Fuente: Infobae

Estados Unidos registró entre el jueves de la semana pasada y ayer la semana de mayor tráfico aéreo desde que se declaró la pandemia de Covid-19 en marzo del año pasado, informó hoy la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés).

La TSA informó de que desde el pasado jueves y hasta ayer se han superado cada día los dos millones de pasajeros en los aeropuertos estadounidenses, algo que no ocurría desde antes de la pandemia.

Ayer, justo un día antes de Acción de Gracias, 2,31 millones de personas pasaron por los controles de seguridad de los aeropuertos del país, una cifra que representa el 88% del tráfico aéreo registrado en la misma jornada de 2019.

Según la TSA, el día en que se espera el mayor flujo de pasajeros es el próximo domingo, cuando alrededor de 2,4 millones de personas tomarán un avión para regresar a sus casas después de pasar las fiestas con la familia o amigos.

El repunte del tráfico aéreo tiene lugar en un momento particularmente delicado para las aerolíneas, que llevan meses acumulando retrasos y vuelos cancelados por la falta de personal para sus operaciones, tanto de pilotos como de azafatas y puestos de tierra.

La falta de personal se debe a varios factores, entre ellos el contexto general de infraoferta de trabajadores en el mercado laboral estadounidense, el miedo de algunos empleados a regresar al trabajo por la pandemia, los despidos forzosos o sanciones para quienes se niegan a vacunarse y el desajuste entre oferta y demanda tras más de un año en que el tráfico aéreo estuvo bajo mínimos.

Por otra parte, por el fin de semana largo, la asociación de automovilistas AAA pronosticó que 48,3 millones de personas recorrerán al menos 80 kilómetros (50 millas) desde sus casas durante el periodo festivo, un aumento de casi 4 millones frente al año pasado a pesar de una fuerte alza en el precio de la gasolina.

Muchos se sienten confiados de viajar por el hecho de que casi 200 millones de estadounidenses están totalmente vacunados, pero persisten las preocupaciones de un virus que resurge en momentos en que Estados Unidos promedia casi 100.000 nuevas infecciones al día. Los hospitales en Michigan, Minnesota, Colorado y Arizona reportan un aumento alarmante de pacientes.

El promedio diario de casos nuevos reportados durante siete días aumentó casi 30% en las últimas dos semanas hasta el martes, según cifras de la Universidad Johns Hopkins. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) dicen que las personas no vacunadas no deberían viajar, aunque no es claro si esa recomendación está teniendo algún resultado.

(Con información de EFE y AP)