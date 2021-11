El defensor Sebastián Reyes asegura que su futuro está en el club Bolívar, su nombre sonó en las últimas semanas para reforzar a la Academia en 2022, incluso el DT Antonio Carlos Zago ponderó las cualidades del zaguero sin confirmar que será de Bolívar.

«Este tema con Bolívar es más que todo de carácter institucional, hablé con el presidente y estábamos viendo la posibilidad de otro equipo pero se dio todo de golpe, en enero ya tengo que irme a La Paz», estableció Reyes a la prensa cochabambina después del cotejo que su actual club, Wilstermann, enfrentó a Guabirá el sábado.

Ya la semana pasada Zago confirió que le gustaba el perfil del futbolista para la defensa de su equipo.

“Es un jugador de la selección, un futbolista importante pero no me dijeron si está arreglado o no con él”, señaló el brasileño.

El estratega se reunió hace unas semanas atrás con el presidente Marcelo Claure sobre el Bolívar del próximo año y otros temas concernientes al primer plantel. El titular reconoció que la dirigencia está muy contenta con Zago y que se viene un año lleno de sorpresas pero también auguró éxitos.

“Nosotros para el próximo año, como pasa en cualquier equipo, tenemos jugadores que van a salir y jugadores que van a llegar”, agregó el entrenador.

Reyes es un longo defensor de 24 años que salió del anonimato al primer nivel del balompié nacional. Sus primeros pasos los dio en Petrolero de Yacuiba en 2012, no debutó allí, pero hizo sus primeras armas.

Luego pasó a Wilster donde se estrenó el 22 de octubre de 2014 precisamente ante el club yacuibeño. El 2016 volvió a Petrolero y posteriormente todo en el Aviador. Jugó para la selección en menores y la absoluta.

César Farías lo convocó para el seleccionado Sub-23 que participó en el preolímpico de Colombia en 2020, ese equipo nacional dio que hablar y estuvo cerca de clasificar a la liguilla final.

Ahora es uno de los habituales citados al equipo mayor. En las Eliminatorias a Qatar 2022 actuó cuatro minutos en el choque contra Argentina por la décima jornada del Pre Mundial en la derrota 0-3 ante los albicelestes en Buenos Aires, el jueves 9 de septiembre.