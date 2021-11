Rusia registró más de 40 mil nuevos casos y 1.192 muertes por coronavirus en 24 horas

Fuente: Infobae

Las autoridades de Rusia han notificado este viernes más de 40.000 casos y 1.192 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas, cifras cercanas a los máximos históricos.

El centro operativo nacional para la lucha contra el coronavirus ha manifestado que durante las últimas 24 horas se han confirmado 40.735 contagios y 1.192 muertes –sólo inferior a los 1.195 del jueves–, lo que eleva las cifras totales a 8.714.595 y 244.447, respectivamente.

La capital del país, Moscú, figura un día más como la ciudad con más casos y muertos, con 6.407 y 93, respectivamente, mientras que en San Petersburgo se han registrado 3.363 positivos y 89 decesos, según ha informado la agencia rusa de noticias Sputnik.

El organismo ha apuntado que durante las últimas 24 horas un total de 28.605 personas han recibido el alta médica, por lo que el total de recuperados de COVID-19 en el país asciende a 7.505.971, según los datos oficiales.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, reconoció el lunes que “la situación no es fácil” y añadió que “las camas están ocupadas en gran proporción”. “La situación no se está haciendo menos complicada en estos días”, destacó.

Las autoridades rusas atribuyen el fuerte aumento de nuevos contagios y de muertes a la agresividad de la variante delta, la falta del cumplimiento estricto de las reglas sanitarias por parte de muchos rusos y, sobre todo, a la baja tasa de vacunación en el país.

Decenas de personas caminan por una calle de San Petersburgo, Rusia. EFE/EPA/YURI KOCHETKOV Decenas de personas caminan por una calle de San Petersburgo, Rusia. EFE/EPA/YURI KOCHETKOV

El alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, ha dicho que no prorrogará más allá del 7 de noviembre la orden de vacaciones pagadas para los trabajadores no esenciales que busca bajar la incidencia y la morbilidad, si bien hasta dicha fecha seguirán cerradas las tiendas, escuelas y restaurantes, tal y como ha recogido el diario The Moscow Times.

Hasta el jueves, en la nación que fue pionera a la hora de registrar su propia vacuna contra el coronavirus, solo 50.960.796 personas habían recibido la pauta completa de vacunación, lo que sitúa la inmunidad colectiva en el 46,8%.

