YouTube dejará de mostrar públicamente los «No me gusta» recibidos en los vídeos

Después de meses de experimentación, desde YouTube empezarán a dejar de mostrar públicamente el número de «no me gusta» recibidos en los vídeos, un cambio que comienza a partir de hoy y que se irá desplegando a todos los vídeos a lo largo de los próximos días.

Aun así, los creadores tendrán el recuento de «no me gusta» recibidos en sus vídeos a través de YouTube Studio junto a otras métricas existentes para que puedan comprender el rendimiento de sus contenidos.



Protegiendo a los creadores frente al acoso

YouTube pretende con ello proteger a los creadores de contenidos, sobre todo de los canales más pequeños y de quienes recién comienzan, frente a situaciones de ataques y acoso por parte de terceros, que hasta ahora venían usando el botón de «No me gusta» de forma abusiva para desprestigiar los trabajos frente al resto del público.

Aún así, el botón de «No me gusta» seguirá existiendo. Acorde al experimento realizado durante estos meses atrás:

En resumen, los datos de nuestro experimento mostraron una reducción en el comportamiento de ataque de aversión. También escuchamos directamente de los creadores más pequeños y de aquellos que recién comienzan que están dirigidos injustamente por este comportamiento, y nuestro experimento confirmó que esto ocurre en una proporción mayor en los canales más pequeños

Con esta medida pretenden que:

Queremos crear un entorno inclusivo y respetuoso donde los creadores tengan la oportunidad de triunfar y se sientan seguros para expresarse.

Desde YouTube entienden que habrá personas que no estén conforme con esta postura, puesto que usaban los indicadores de «Me gusta» y «No me gusta» recibidos en un vídeo para determinar si verlos o no en función de estos datos, aunque dado el uso abusivo de los «No me gusta» creen que la medida tomada es la correcta para toda la plataforma.

Al menos esta medida servirá para que los creadores no se vean condicionados en el desarrollo de sus contenidos, aunque desde YouTube ya avisan de que es uno de los muchos pasos que están tomando para proteger a los creadores frente al acoso que reciben en la plataforma.

Es de esperar, por tanto, que más adelante puedan llegar otras medidas de protección a los creadores.

