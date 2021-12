La historia de amor de Anna y Peter: un sí a la búsqueda de libertad de 8.400 menonitas en Bolivia (Video)

Pero no será la única fiesta en Hacienda Verde, porque en unos días más Franz también se casará, ahora por lo civil con Aganetha, una joven con la que ya se unió por lo religioso la semana pasada. No lo planearon, pero resultó así por la emergencia de ayudar a su hermano. Con Peter ya son cinco de los nueve hermanos Wieler que se declaran en libertad tras dejar la colonia Nueva Esperanza. “Los otros cuatro se quedaron porque quieren vivir ahí; nosotros no, es muy cerrada”, dice Franz.

En la boda religiosa de Franz, y Aganetha (centro) estuvieron cinco de los nueve hermanos Wieler que se declaran libres.

Foto: Franz y Aganetha