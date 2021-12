Trabajadoras sexuales y personas con VIH son víctimas de ‘sextorsión’

El Instituto para el desarrollo Humano (IDH) realizó un estudio y develó la afectación en estas poblaciones, además de los jóvenes y LGBT.

Fuente: Opinión

Aurora (nombre cambiado) pagó 3 mil bolivianos para que sus fotos sean eliminadas de un grupo cerrado de Facebook en la que exponían su cuerpo denigrándola y difamándola.

Ella es trabajadora sexual y en las estadísticas es una más de las víctimas de violencia sexual digital o sextorsión.

El Instituto para el Desarrollo Humano (IDH) realizó un estudio en torno al tema con poblaciones de trabajadoras sexuales, personas con VIH, el colectivo de Lesbianas Gais Bisexuales y Trans (LGBT), además de otros jóvenes.

Desde el momento que alguien publica una foto o video real o manipulado por un montaje con contenido sexual sin consentimiento, se convierte en violencia sexual digital o sextorsión, que es un delito, que está penado por ley en otros países, según el director del IDH, Edgar Valdez.

Detalló que realizaron una encuesta flash virtual anónima del 27 de septiembre al 11 de octubre de este 2021. Respondieron 2.302 adolescentes y jóvenes de 11 a 21 años, 106 personas de la comunidad LGBT, 59 trabajadoras sexuales y 46 personas con VIH.

Los resultados revelaron que el 90% tiene una cuenta en distintas redes sociales; un 46% acepta a “amigos”, que no conoce de manera personal; y el 27% busca a desconocidos; el 21% recibió fotos o videos con contenido sexual sin haberlos solicitado de personas desconocidas, lo que se conoce como sexting.

El 1% de estudiantes fue extorsionado por enviar fotos desnudas. El 10% recibió regalos a cambio de enviar fotos o videos desnudos (gromming), que es un delito por ser utilizado para la trata y tráfico de menores de edad.

TRABAJO SEXUAL Entre los testimonios de las trabajadoras sexuales encuestadas, varias explicaron que existen grupos cerrados en Facebook, de 300 a 500 personas, en los que exponen sus fotografías sin su consentimiento. Ahí, las identifican, insultan y denigran.

Leonor (nombre cambiado) fue víctima de sextorsión. “Han sacado la foto de mi perfil de WhatsApp y lo han colgado en sus grupos (…). Si no te pueden sacar foto, revisan tu Facebook, y lo suben”.

También le identificaron en su Facebook y comentaron en sus publicaciones con insultos y exponiendo su actividad.

Desde entonces, cuida sus publicaciones, sube pocas fotos y evita que se le vea el rostro. “Me tengo que esconder, porque en mi Face está mi familia, ni siquiera están las chicas del trabajo”.

A otra de sus compañeras le chantajearon con fotografías e información que le dijeron que publicarían si ella no accedía a salir con un cliente. Aceptó para evitar problemas.

Varias, entre ellas Aurora, buscaron un hacker para que les ayude a eliminar sus fotografías, o pagaron al administrador del grupo para borrarlas.

Leonor informó que se reunieron entre compañeras para encontrar salidas, pero no saben dónde acudir.

Estas historias se dan en distintas ciudades del país. Algunas intentaron presentar denuncias, pero les dijeron “que cierren sus cuentas en redes sociales” o ignoraron los casos.

“Yo puse una denuncia ante la Policía; me dijeron que tenía que ir la afectada. Las compañeras no quieren ir, porque en muchos casos, sus familias no saben de su trabajo (…). Cuántas chicas habrá, que se callan por vergüenza”.

De acuerdo con el estudio del IDH, el 70% de esta población utiliza las redes sociales para concertar una cita con sus clientes. El 75% tiene menos de 39 años.

El 42% recibió amenazas o chantajes con publicar fotos o videos sexuales íntimos. De estas, el 46% refirió que publicaron sus fotos o videos sin su consentimiento. El 56% manifestó que utilizaron sus fotos para crear una cuenta falsa en las redes sociales. En el 58% de los casos, sus clientes sacaron fotos mientras hacían el trabajo sexual sin su permiso. Además, el 71% expresó que alguna vez fue revelado su trabajo sexual sin su consentimiento (ciberbulling).

En la actualidad, la organización Warmi es una de las que trabaja en defensa los derechos de las trabajadoras sexuales.

PERSONAS CON VIH Alberto (nombre cambiado) es seropositivo y fue expuesto y amenazado en una red social en la que interactúan personas gais.

Sus fotos circularon en grupos de WhatsApp. “A mí me pasó que me tildaron de que tenía Sida, no dicen ni siquiera VIH; apuntan al morbo, a lo que más llama la atención (…). Todavía hay machismo y homofobia, que en el Face aparezca tu foto con estas cosas es escandaloso”.

Manifestó que, entre sus conocidos, hubo quienes fueron víctimas también con la exposición de capturas de chats privados.

“Son personas que se toman el tiempo de recopilar información y divulgarla. Son personas que saben lo que están haciendo, sabe cómo los gais nos contactamos entre nosotros y, deliberadamente quieren hacer daño, divulgar que son homosexuales”.

Alberto lamenta que el anonimato y la privacidad hayan salido de control en las redes sociales. Explicó que optaron por denunciar los perfiles que los denigran, para que se puedan eliminar.

“Yo he tenido que divulgar mi diagnóstico antes que alguien lo haga por mí”, contó.

El estudio arrojó que el 94% de las personas con VIH encuestadas utiliza las redes sociales; el 50% se identificó como gay o bisexual. El 35% tiene entre 18 y 29 años; el 33% compartió videos de carácter sexual por sus redes y el 30% dijo que hubo comentarios negativos por vivir con el VIH y su orientación sexual. El 11% expuso que alguien publicó fotos íntimas y que personas desconocidas revelaron su estado serológico sin su consentimiento (cyberbulling). El 9% fue amenazado o chantajeado acerca de sus fotos con carácter sexual (sextorsión).

POBLACIÓN LGTB El 47% de la población LGTB encuestada recibió ofertas de dinero, regalos o favores a cambio del envío de sus fotos o videos de carácter sexual. El 25% fue amenazado y chantajeado con publicar sus fotos o videos con contenido sexual. La mayoría son jóvenes entre 18 a 29 años. El 13% dijo que publicaron en las redes sociales sus fotos o videos íntimos, sin su autorización. Mientras, el 52% sostuvo que otras personas utilizaron sus fotografías para crear perfiles falsos en Facebook y WhatsApp o en aplicaciones de citas. El 33% aseguró que su identidad u orientación sexual fueron revelados en las redes sociales sin su consentimiento (ciberbullying o sextorsión).

La educadora del IDH Evelín Delgado reflexiona que la tecnología se desarrolla cada día, como también las nuevas formas de violencia sexual, que ya están presentes en los medios virtuales.

“Los diferentes casos que se conocen, demuestran la vulneración al derecho a la intimidad y a la privacidad. Las víctimas son mujeres, hombres de diferentes edades, clases sociales, orientaciones sexuales”.

En Bolivia, el ciberbullying, grooming y la sextorsión, son conductas delictivas que, a pesar de que no están tipificados en el Código Penal, no están exentas de sanciones, porque están relacionadas a otros delitos como la corrupción de niños, niñas y adolescentes, pornografía infantil, extorsión, amenazas y otros, que independientemente del medio empleado están penalizados.

La Ley 348 garantiza a las mujeres una vida libre de violencia, define 17 formas de violencia, pero no de manera específica la violencia sexual digital. Por otro lado, el Código Niña, Niño y Adolescente contempla la violencia cibernética solo dentro de la comunidad educativa.

Por su lado, el asistente de investigación del IDH Harold Mendoza expresa que los resultados de las encuestas son útiles para que las autoridades estén alertas ante las nuevas formas de violencia sexual, se informen y puedan dar respuestas inmediatas.