Dictan detención domiciliaria y una fianza de Bs 100 mil contra el gerente comercial de Saguapac

Un juez ordenó las medidas sustitutivas de detención domiciliaria, arraigo y una fianza de Bs 100.000 en contra de Erwin Padilla, gerente comercial de la Cooperativa de Agua Potable y Saneamiento Básico (Saguapac).

El Ministerio Público aceptó la solicitud de la defensa que demostró que tiene domicilio y trabajo fijo en Santa Cruz. El fiscal Iván Quintanilla informó que Padilla tiene un plazo de 15 días para pagar la fianza.

Padilla negó ante el juez que esté obstruyendo a la justicia y se haya negado a dar información a la comisión de fiscales que investiga el caso ítems fantasmas.

La Fiscalía activó un proceso de oficio contra Padilla y otros tres gerentes de la cooperativa y fue aprehendido el jueves en un operativo realizado en las oficinas de esta institución en el que además se secuestró documentación.

Padilla dijo ante el juez que entrevistó a seis de los funcionarios implicados en el caso y negó que se los haya amedrentado para que renuncien.

“Mi persona no tiene ninguna autoridad para pedir una renuncia. El gerente general me instruye a que yo me entreviste con esas seis personas para yo conocer su versión. A ninguno de los seis amedrenté”, señaló Padilla durante la audiencia.