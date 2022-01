El exministro Branko Marinkovic dio positivo al Coronavirus

El exministro de Economía Branko Marinkovic anunció vía Twitter que está contagiado con coronavirus y sostuvo que fue vacunado con tres dosis. Aprovechó el tuit para animar a las personas a guardar las medidas necesarias para evitar los contagios.

«Hoy di positivo al Covid, a pesar de tener las tres dosis de vacunas. Esto solo reafirma que debemos de seguir los cuidados necesarios para no contagiarnos ni contagiar a otros», tuiteó.

Las respuestas no se hicieron esperar, algunas cuestionaban que las vacunas no garantizan no contraer el virus; otros tuits estaban enfocados en desearle pronta recuperación.

El también expresidente cívico no había tenido actividad en su cuenta de Twitter en medio año.

Hay que recordar que, según la explicación de profesionales en temas sanitarios, la vacuna no impide que una persona se contagie, pero sí prepara al organismo en los tiempos señalados -esto es dos semanas después de la segunda dosis- para hacer frente a la enfermedad y que la persona contagiada no se vea afectada de manera grave.