Se habla de 7 cambios en el gabinete y diputado del MAS descarta retorno de Quintana y Romero

En las últimas evaluaciones al gabinete del presidente Luis Arce se observó el trabajo de al menos siete ministros de Gobierno, entre ellos de Medio Ambiente, Gobierno, Presidencia, Minería, Justicia, Hidrocarburos y Salud, lo que puede dar pie al cambio de las máximas autoridades de estas carteras, el próximo 22 de enero.



En todo caso, el mandatario tiene la última palabra para mantener o nombrar nuevos colaboradores.

«De la manera más fraterna hemos pedido al presidente que se revise algunos ministerios, de Medio Ambiente, de Gobierno, de Presidencia, de Minería, de Justicia, de Hidrocarburos y de Salud», explicó el diputado Héctor Arce, en entrevista con Asuntos Centrales.

El legislador puntualizó que la última palabra la tiene el mandatario y que otra recomendación que se dio es que haya mayor control para evitar casos de corrupción.

«Hoy lamentablemente en muchas instituciones se ha corrompido, la gente está robando, y eso no puede pasar en nuestro Gobierno nacional. Asimismo, hemos hablado de programas y proyectos, que deben implementarse en todas las regiones del país», señaló.

Arce aclaró que el MAS no está dividido, pero que se requieren hacer ajustes.

Consultado sobre las voces dentro del MAS que piden el retorno de exministro de Evo Morales, tales como Juan Ramón Quintana y Carlos Romero, respondió: «Yo le tengo mucho aprecio a nuestro hermano Evo, he sido testigo de las profundas transformaciones. Existen algunos desubicados que intentan estigmatizar al hermano Evo y a sus ministros. Les tengo mucho respeto. No es que ellos estén buscando trabajo ahora, de hecho, Juan Ramón Quintana y Romero no volverán por principios».