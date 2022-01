The Best FIFA 2021: Lewandowski, Messi y Salah, finalistas; Jenni Hermoso y Alexia Putellas, nominadas al femenino

La FIFA ha anunciado los finalistas del trofeo

Fuente: https://www.marca.com

La FIFA ha anunciado los finalistas del Premio The Best a la Jugadora de la FIFA y del Premio The Best al Jugador de la FIFA que se entregarán el 17 de enero. Este premio individual, que la FIFA decidió crear en el año 2016, con la finalidad de reconocer a los mejores jugadores del mundo de cada temporada.

Los nombres de los tres finalistas del Premio The Best al Jugador de la FIFA son:

Robert Lewandowski (Polonia / FC Bayern München )

) Lionel Messi (Argentina / FC Barcelona / Paris Saint-Germain)

Mohamed Salah (Egipto / Liverpool FC)

El argentino y el polaco, primero y segundo del Balón de Oro 2021 respectivamente, protagonizarán una nueva ‘pelea’ por un galardón individual por sus actuaciones de la pasada temporada. En este ‘podio’ se ha colado Mohamed Salah, del Liverpool, que se quedó séptimo en la clasificación del trofeo de France Football.

Este galardón se decide por las votaciones de los capitanes y entrenadores de todas las selecciones nacionales de federaciones afiliadas a la FIFA en los cinco continentes. Cada capitán y seleccionador vota a tres jugadores, otorgándole cinco puntos al primer clasificado, tres al segundo y uno al tercero, con la única condición de no poder votar a un jugador de la misma selección nacional

Por otro lado, los nombres de las tres finalistas del Premio The Best a la Jugadora de la FIFA son:

Jennifer Hermoso (España / FC Barcelona)

Sam Kerr (Australia / Chelsea FC Women)

Alexia Putellas (España / FC Barcelona)

Putellas, que hizo historia hace unos meses logrando el primer Balón de Oro de la historia del fútbol femenino español, y Hermoso, ambas campeonas de todo con el FC Barcelona en la 2020-21, optarán también a lograr el premio The Best junto a la australiana Sam Kerr.

En el Balón de Oro, estas tres jugadoras fueron las mismas tres finalistas, quedando Hermoso segunda y Kerr tercera en la clasificación final.