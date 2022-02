153 postulantes inhabilitados para residencia médica denuncian atropellos y alistan un amparo

Fuente: paginasiete.bo

Al menos 153 médicos titulados que solicitaron residencia médica, y fueron inhabilitados en ese proceso, denunciaron irregularidades en las observaciones que se realizaron a sus documentos.

El numeroso grupo protestó este miércoles en puertas del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz y anunció un amparo constitucional contra el Comité Regional de Integración Docente Asistencial e Investigación (Cridai).

Por ejemplo, los documentos de Gianina Coa fueron observados porque uno de sus garantes tenía el carnet de identidad caduco.

Entre todos los requisitos, ella presentó esa fotocopia y fue inhabilitada. “Hemos presentado los documentos y nos han inhabilitado por una firma o porque el certificado médico no decía que (el postulante) estaba ‘mentalmente’ y físicamente sano”, comentó.

Coa indicó que la mañana de este miércoles los postulantes fueron invitados para hacer sus reclamos sobre las observaciones.

“Pero no nos han dado el derecho a reclamar nada, no dejaron expresarnos. Fueron radicales y una nos dijo ‘ustedes tienen la culpa’. Por ejemplo, un postulante que no firmó pudo haber firmado ese momento, pero no dejaron hacer nada. Ni siquiera nos dejaron hablar. Nos han dado un trato horrible”, reclamó.

Aunque la denuncia indica que desde el Cridai no permitieron ningún reclamo, desde esta mañana la lista de inhabilitados se redujo en horas de la tarde de 208 a 153. “No se sabe por qué, en la mañana creo que estaban habilitando a los que les faltaba el depósito de 200”, comentó

Para iniciar este trámite, cada uno de los postulantes depositó en total 900 bolivianos. “Nos molesta el año que estamos perdiendo, porque nos preparamos un año para dar el examen. Considero que si nos inhabilitan el dinero tiene que ser devuelto. Nuestros documentos los están reteniendo hasta marzo, sin embargó cómo podemos acceder a otros trabajos sin los documentos originales”, cuestionó Coa.

Señaló que, en Santa Cruz, los postulantes inhabilitados tienen la opción de agregar documentos omitidos o firmas. Página Siete Digital verificó la página de Facebook del Cridai Santa Cruz, pero no se pudo verificar lo citado.

Ante estos reclamos, los postulantes a residentes comenzaron los preparativos para presentar un amparo constitucional para “revocar la convocatoria”.

A las 9:00 del martes, Cridai La Paz emitió un comunicado para quienes deseen presentar reclamos y habilitó los horarios de 10:00 a 16:00, de ese mismo día. Primero con una carta de reclamo, y posteriormente un reclamo presencial, que se desarrolló desde las 9:00 de este miércoles.