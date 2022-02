El Alto: La zona Ferropetrol estrena su moderno centro cultural

Un centro infantil, escuela de música, ballet, biblioteca virtual e internet, son algunas de las áreas con las que contará el centro cultural de la zona Ferropetrol del Distrito Municipal 6 de El Alto, la moderna infraestructura fue por la alcaldesa Eva Copa, en compañía de dirigentes y vecinos.

Fuente: El Alteño

La infraestructura de cuatro plantas será destinada para el uso cultural de la juventud y la niñez del barrio y otras zonas aledañas, ya que cuenta con ambientes para talleres de capacitación, sala de exposición, biblionet; asimismo, los vecinos harán uso del inmueble pues también tiene oficinas administrativas, sala de reuniones, camerinos, comedor, cocina y baños.

La obra demandó una inversión de 4.695.883,45 bolivianos al Gobierno Municipal. “Este proyecto tiene una inversión de cuatro millones seiscientos mil bolivianos aproximadamente, cuenta con tres pisos los cuales van a tener diferentes actividades, ya esta semana va venir el DNA (Defensoría de la Niñez y Adolescencia) para poder instalar un centro infantil en beneficio de toda la zona, para que los niños estén seguros en este lugar”, señaló la alcaldesa Eva Copa, a tiempo de inaugurar el centro cultural en compañía de decenas de vecinos que le agradecieron por la infraestructura.

Agregó que en el centro cultural también se instalarán un centro infantil, escuela de música y ballet lo que permitirá impulsar a la niñez y juventud a incursionar en áreas culturales; asimismo, una biblioteca virtual (biblionet) en coordinación con los libreros de La Ceja y se prevé hacer la conexión de internet para que en un par de semanas pueda funcionar.

“Esta obra tiene que tener funcionalidad y tiene que estar al servicio de la ciudadanía, es por eso que esta obra va tener un centro infantil, vamos a tener un centro de capacitación para las mamás y las personas que quieran venir a aprender a tejer a cocer y otras actividades más, también va tener una biblioteca, me encantó que tangamos una biblioteca central para que los jóvenes puedan venir dedicarse a la lectura y vamos a tener apoyo en educación en este lugar y no puede ser un elefante blanco tiene que tener una función social”, añadió la Alcaldesa..

OBRAS DISTRITO 6

La primera autoridad edil de El Alto mencionó que en el Distrito 6 se planifica la ejecución de obras distritales, la más cercana es la construcción de un parque temático en dos hectáreas de terreno complementada con distintas áreas verdes para que los fines de semana los pobladores del sector puedan compartir en familia.

“Lo único que les pido es fiscalizar, que las obras estén hechas correctamente y en el tiempo que dice la empresa. Tenemos que tener ranqueo (listado) de empresas porque hay empresas que nos engañan, se licitan y al final no tienen solvencia para ejecutar la obra y nos quieren hacer cambiar el contrato, esas empresas no valen la pena, hay otras que tienen solvencia tienen la maquinaria y pueden cumplir”, mencionó Copa.

PIDEN SER VIGILANTES

Pidió a la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), Control Social y dirigentes inspeccionar las obras durante su ejecución. Dijo que los retrasos perjudican el desarrollo de El Alto y a los distritos, por ello pidió verificar exhaustivamente las licitaciones con las empresas y que éstas cumplan con todos los requisitos exigidos por norma para no perjudicar a la población en la ejecución de obras.

“Las obras tienen que ser de buena calidad, no quiero obras que duren un mes luego se estén cayendo. Cuánto tiempo tiene bomberos, han entregado hace tres cuatro años, si no me equivoco, se está cayendo a pedazos, esas obras tienen que tener calidad para que sirva a la población”.