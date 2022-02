La presidenta de Independiente se retractó por sus declaraciones contra el arbitraje

La presidenta de Independiente Petrolero, Jenny Montaño, se retractó de forma pública por sus declaraciones que hizo el domingo tras la derrota de su equipo contra Always Ready por (1-2).

Montaño, tras el gol que el árbitro Ivo Méndez le anuló, dijo que iba a pedir que el colegiado no vuelva dirigir los partidos del último campeón boliviano.

“Sabemos que este árbitro es de Always Ready, se lo digo de frente, no tenemos por qué tener miedo. El gol era legítimo, ¿dónde estaba la mano?”, cuestionó Montaño.

En su retractación dijo que “se veía una jugada limpia, la cual no tenía que ser invalidada; sin embargo, las declaraciones vertidas por mi persona al calor del momento no pretendían perjudicar o defenestrar al club Always Ready y mucho menos al arbitraje del fútbol nacional, por lo cual me retracto públicamente de mis aseveraciones”.