Toda la verdad de la historia de amor entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: cómo se conocieron, los roces con la familia y los rumores sobre la relación

Luces y sombras de una de las parejas más famosas del mundo: de la desconfianza de la madre de CR7 al escándalo que se desató en el entorno de la modelo. Y las intimidades que muestra Gio en su flamante serie documental

La relación tuvo sus comienzos a inicios de 2016





Cristiano Ronaldo es mundialmente conocido. Con altísimo perfil e insaciable espíritu competitivo, el actual delantero del Manchester United se cansó de cosechar títulos y quebrar récords en los últimos 15 años, batallando con Lionel Messi por la corona de mejor jugador del mundo. Georgina Rodríguez se convirtió en una marca global. La modelo y empresaria supo exprimir al máximo su imagen y astucia, y construyó junto a su pareja la foto perfecta. Su popularidad explotó todavía más con el estreno de su serie en la plataforma de Netflix llamada Soy Georgina, en la que cuenta intimidades de su vida, y de su unión con CR7.

Detrás de la pareja ya icónica, de la catarata de likes en cada foto compartida en las redes sociales, hay una historia, con luces y sombras. La vida de la modelo nacida en Argentina, por caso, no siempre estuvo rodeada de fama y riqueza. Su familia inicialmente hizo base en la ciudad en Murcia, ubicada en el sureste de España, pero su padre, porteño, tomó la decisión de viajar a Buenos Aires para que tanto ella como su hermana Ivana tuvieran la nacionalidad albiceleste. Hasta existió el planteo de que se queden a vivir en el país, pero su madre defendió la idea de seguir en Europa, no cedió y una vez logrado el objetivo cruzaron nuevamente el Atlántico y se mudaron al norte de la península Ibérica para establecerse en Jaca.

La pareja de Ronaldo estrenó un documental sobre su vida

La relación de Georgina con sus progenitores siempre tuvo sus altibajos y a medida que fue avanzando el tiempo se fue agrandando la distancia con ellos. Jorge Rodríguez falleció en Buenos Aires a sus 70 años a principios de 2019, a causa de las secuelas que le dejó un derrame cerebral que sufrió dos años y medio antes de su muerte. En España, su padre, ex futbolista y entrenador, había sido condenado a seis años de prisión por “un delito contra la salud pública”, según publicó El Mundo en 2018. No llegó a cumplir la condena. Una vez en libertad, regresó a la Argentina, donde pasó los últimos momentos de vida.

“Casualidades de la vida, aterrizo en el país que me vio nacer a la misma hora y día de mi nacimiento hace hoy 25 años. #1994. Caprichoso destino, mi querido Buenos Aires”, redactó la modelo sobre la fecha de la dura noticia. Mientras tanto su madre, Ana María Hernández, tomó la decisión de irse a vivir a Italia, mientras que Georgina junto a su hermana se mudaron a Madrid. Fue ella quien se encargó de explicar en qué estado quedó el vínculo con su círculo íntimo en una nota con la revista ¡Hola!: “Las acusaciones no son ciertas y, además, hacen daño a nuestra familia. Tenemos una relación magnífica, muy estrecha de amor infinito con nuestros padres”.

Por las distintas necesidades económicas, Georgina se sumergió en el mundo laboral a temprana edad, y tuvo distintos trabajos. Su primera experiencia fue como mesera en Jaca y siguió como niñera para una familia radicada en Bristol, Inglaterra. Una vez que se mudó a la capital de España, consiguió un puesto como asistente de ventas en uno de los locales de la famosa marca de indumentaria Gucci, donde nunca pensó que cambiaría totalmente su vida gracias a una inesperada visita de Cristiano Ronaldo.

La pareja se cruzó por primera vez en una tienda Gucci ubicada en Madrid

La modelo recuerda con muchos detalles el día que conoció al portugués a fines de 2016, cuando el delantero todavía jugaba en el Real Madrid. “El día que conocí a Cristiano voy a trabajar, llego a Gucci y, cuando salgo de la tienda, veo aparecer a un hombre muy guapo. Me detuve y comencé a sentir cosquillas en el estómago y dije: ‘Pero oye, ¿qué me pasa?’. Días después, nos volvimos a ver en el evento de otra marca. Fue entonces cuando pudimos hablar en un ambiente relajado, fuera de mi entorno de trabajo. Fue amor a primera vista para ambos, fue un momento de ‘clic’”, relató en primera persona en charla con la revista Elle de Italia.

Comenzaron a salir de manera secreta e intentaron mantener la confidencialidad de la relación bajo llave. Pero en el mundo de las celebridades es difícil esconderse y más si estás al lado de uno de los dos futbolistas más importantes del último tiempo. A mediados de 2016, un fotógrafo encontró a CR7 paseando por Disney París acompañado por una misteriosa acompañante, que a primera vista no parecía asemejarse a Georgina. Sin embargo, el tiempo sacó a la luz que era ella, pero disfrazada con peluca y anteojos de sol para intentar proteger su identidad, que finalmente se hizo pública.

Una vez blanqueada la relación, Georgina pudo hablar sobre el tema con mayor soltura y hasta recordar divertidas anécdotas de sus inicios: “La primera vez que fui a casa de Cristiano me perdía cada vez que iba a la cocina por agua. A veces tardaba media hora en volver del salón porque no conocía el camino. Era muy grande”. En declaraciones con la agencia EFE, ella explicó: “Estaba acostumbrada a vivir en departamentos pequeños. Tardé medio año para ubicarme en su casa”.

Dar el salto de una vida tranquila y humilde a estar al lado de uno de las personas mejor pagas del planeta no resultó algo fácil de asimilar. “De camino al trabajo llegaba en autobús y Ronaldo me buscaba en un Bugatti de 2 millones de dólares. Pasé de vender artículos de lujo a lucirlos en la alfombra roja. Tengo millones de seguidores y soy la mujer del hombre más seguido del mundo”, agregó la modelo.

El núcleo duro de la familia Ronaldo en una de las galas del Balón de Oro

Uno de los cimientos en el inicio de la historia de amor fue la gran relación que logró la argentina con el primer hijo de Ronaldo, Cristiano Jr. Vale recordar que la madre del niño le cedió la crianza al jugador a cambio de mantener su nombre y apellido en la confidencialidad. Posteriormente, en junio del 2017 vinieron al mundo Mateo y Eva, nacidos por gestación subrogada y en pleno noviazgo ya conocido por todo el mundo, a los que Georgina como si fueran suyos. Finalmente, en noviembre de ese año nació Alana Martina, la primera hija que tuvieron en común.

“Ni Cristiano ni yo consideramos que Alana sea mi única hija. Mis hijos son los cuatro y los cuatro me llaman mamá. Lo que pasa es que en Internet se publican muchas cosas que no son verdad. Eso es simplemente una cosa más que la gente no sabe”, comentó Gio en una entrevista con El País. Vale resaltar que Cristiano y Georgina serán padres nuevamente en 2022. En octubre octubre, con un mensaje por redes sociales, sorprendieron al mundo al anunciar que la modelo está embarazada de gemelos.

Una de las primeras en mostrar felicidad por la noticia de que se agranda la familia fue la madre de CR7, Dolores Aveiro. Aunque en la actualidad la relación es positiva entre ellas y hasta se tiran halagos públicamente, hubo un momento en el que estuvieron distanciadas, principalmente por supuestas apreciaciones de la progenitora del futbolista ante los rumores de casamiento de la pareja. En varias ocasiones, le habría recomendado a su hijo “que no se case, porque piensa que lo único que quiere esa mujer es aprovecharse económicamente de la situación”. A dicha postura también se habrían sumado los hermanos de Cristiano: Katia, Hugo y Elma.

El conflicto parece haber quedado en el pasado y la grieta se cerró de manera definitiva por el bien del ambiente dentro de la familia. “Es una buena chica y un gran apoyo para Cristiano”, declaró Dolores en charla con la revista portuguesa Improvavel. Pero más allá de las buenas intenciones que existen desde ambas partes, mientras la pareja no camine al altar en busca de sellar el matrimonio de manera oficial, las sospechas de una lucha de intereses puertas adentro seguirán latentes.

La familia espera el nacimiento de dos hijos más pautado para julio de este 2022

En el terreno laboral, Rodríguez creció de manera exponencial, siempre intentando mantener distancia de la figura de Cristiano. Desde su paso de vendedora a modelo, le sacó todo el provecho posible a su auge tras firmar contrato con la agencia UNO Models en 2017. Muchos de sus trabajos han sido realizados para Grazia, Men’s Health, Glamorous y Yamamay. Además, como si fuera poco, ha sido embajadora de la marca de bikinis Pretty Little Things. También ha figurado en portadas de revistas de moda como Vogue y La Gazzetta dello Sport.

Además, fue anfitriona en premiaciones como MTV Europe Music Awards (2019). También resultó elegida como presentadora en el Festival de la Canción de San Remo (2020). Ha participado como celebridad invitada en festivales de alto rango en cine y música como el Festival Internacional de Cine de Venecia y en el Festival de Cannes en 2021.

También en 2017 se unió a la Fundación Nuevo Futuro para luchar por los niños y jóvenes que se encuentran desprotegidos y sin hogar. Busca que reciban educación y puedan vivir de manera estable. Por su compromiso social, ha sido galardonada con Starlite Gala 2021. Georgina también ha triunfado como empresaria: este año lanzó su marca de ropa, OM By G. Su iniciativa fue un éxito, puesto que agotó sus productos en su salida a la venta.

Cristiano tiene un papel activo en la serie en su rol de padre (@georginagio)

Todo transcurría bien rumbo al estreno de su serie, hasta que un familiar de Georgina apareció con una versión de la modelo que causó sorpresa para todos. “Puede que se sienta avergonzada y que se considere mejor que nosotros porque no vivimos con sus mismos lujos. Pero yo nunca le he pedido nada. Ella tan solo nos ha llamado una o dos veces desde que salió a la luz que salía con Cristiano Ronaldo”, dijo Jesús Hernández, hermano de la madre de la modelo, al diario inglés The Sun.

Su tío apareció furioso para atacar a la pareja del delantero del Manchester United: “Yo era el encargado de mantener a Georgina y a su hermana, de comprarles ropa, de pagar la electricidad y el agua. Yo hice todo. Vivió conmigo durante su adolescencia hasta el día en que mandaron a mi cuñado de vuelta a su país. Nadie nos dijo que Jorge había fallecido, no sé por qué no nos lo contó. Traté de comunicarme con ella. He escrito en el Facebook de Cristiano Ronaldo: ‘Tiene a las mujer más malvada a tu lado’ y ‘Si quieres saber más, contáctame y te lo diré”.

Según la entrevista publicada, existe una tensión con la familia del lado materno de Georgina. “Hemos tratado de llamarla pero parece que ha cambiado su número. Ahora todo el mundo se va a enterar de lo sinvergüenza que es. ¿Por qué nunca nos dijo que su padre había muerto? No se pueden ocultar cosas como esas”, señaló Lidia, esposa de Jesús. La pareja de CR7 no se ha expresado al respecto y sigue concentrada en sus proyectos.

Georgina siempre se mantuvo cerca de los logros deportivos de CR7 (Foto: Getty)

A Georgina los comentarios externos no la modifican en lo absoluto y sigue avanzando firme en busca de su estrellato junto a Cristiano Ronaldo. “Soy una persona muy positiva, más que ambiciosa o calculadora. La vida es mucho más simple que todo eso y al final yo pienso que las cosas me van bien porque no actúo con envidia, con avaricia ni con maldad. Entonces, si tienes suerte, el camino te va llevando a sitios. Pero claro que soy feliz y me siento muy realizada”, explicó en charla con El País.

Y agregó sobre su relación con el fútbol: “A mí nunca me interesó el fútbol cuando era pequeña. Me interesaba el ballet e ir algo al campo. Me empezó a interesar después, porque me interesa lo que haga mi pareja, pero no soy futbolera y la verdad que en casa no hablamos de fútbol porque no tengo ni idea”. Por otro lado, también detalló algunas intimidades que ocurren puertas adentro en su hogar. “Él no cocina. Después de entrenar toda la mañana, se merece encontrar un buen plato de comida caliente preparado con cariño en la mesa. Tenemos un chef, y yo a veces cocino. Para mí, mi casa es mi templo, un lugar para descansar, allí tengo la paz que necesito. Me siento en familia, me valoran, me miman y me quieren”, reveló en charla con la revista italiana Sportweek.

La relación siempre fue la ideal, se aprovechan mutuamente en busca de la felicidad y la serie tiene el objetivo de mostrar la gran familia que son en la intimidad: “He aprendido mucho de él. Me ayuda, me enseña y me motiva. Al final eres el reflejo de lo que ves, y yo lo veo. Aunque ya era una mujer sana y deportista, hoy, y gracias a él, me siento aún mejor. Por ejemplo, al principio me daba vergüenza entrenar junto a él, es Cristiano Ronaldo, al fin y al cabo. Pero luego todo cambió. Él es mi inspiración”.