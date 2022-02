Wilster y Palmaflor, en aprietos por el mal estado del Capriles

En el caso del Rojo, la primera opción es el estadio Municipal de Sacaba, mientras que las Fieras de Palmaflor se decantaron por el estadio Samancha Urabi de Colcapirhua.

En ambos casos, los cotejos del sábado (17:15) y domingo (19:30) deberán sufrir modificaciones en sus horarios debido a la iluminación artificial.

Wilstermann y Sacaba

En el caso de Wilstermann, después del Capriles, la primera opción para recibir el cotejo tendría que ser el estadio de Sacaba, escenario en el que el Avaidor ya jugó en 2017 y 2018, cuando el principal recinto se encontraba en renovaciones rumbo a los Juegos Suramericanos.

Aunque el Servicio Departamental del Deporte (Sedede) ayer por la mañana aún no notificaba al club Wilstermann de manera oficial la decisión de cerrar el estadio Félix Capriles, la dirigencia ya envió una primera inspección al estadio de Sacaba, para verificar las condiciones no sólo del gramado, sino de las otras instalaciones como los camerinos, casamatas, etc.

En esta primera inspección se verificó que el gramado no está en las mejores condiciones y que las otras áreas también requieren refacciones.

La Alcaldía de Sacaba inició con los trabajos de manera inmediata, tras la vista de los dirigentes de Wilstermann y Palmaflor.

El director técnico de Wilstermann, Miguel Ponce, aseguró que otra opción que evalúa el club es el estadio Jesús Bermúdez de Oruro, que también fue inscrito como escenario alternativo.

“Si estamos viendo, puede ser Oruro también, porque siento que la cancha debe estar buena. Todos sabíamos lo que está pasando con el estadio Félix Capriles, capaz y no lleguemos al primer partido de la Copa Sudamericana”, dijo Ponce a los medios, a su llegada a Cochabamba.

Para el estratega, la mejor opción es el estadio que tenga el mejor gramado.

“Si es Sacaba, que sea Sacaba, pero tiene que estar buena la cancha, porque siento que el equipo intenta jugar más colectivamente y requiere una cancha buena”, dijo.

Palmaflor, en Colcapirhua

Al no contar con el estadio Municipal de Quillacollo en condiciones óptimas y el cierre del estadio Félix Capriles, el plan B era Sacaba, pero el directorio quillacolleño eligió el Samancha Urabi de Colcapirhua.

“Es una preocupación el estadio Félix Capriles. Estamos pensando jugar en Sacaba o Colcapirhua, uno de los dos para el lunes a las 15:00”, dijo Adelio Cabezas, titular del elenco del valle bajo.

Luego de una reunión entre el directorio de Palmaflor, se decidió elegir Colcapirhua y mantener el duelo para el domingo, pero para las 12:00. Hoy se verificará el estado del mencionado recinto.

Resta el visto bueno de la FBF

Una vez que ambos escenarios, o al menos uno de ellos, cuenten con el aval, será la Dirección de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) la reprogramará los cotejos, previa coordinación con Tigo, los nuevos horarios para la transmisión de los lances.