Bolivia registra superávit comercial de casi $us 700 millones en el primer cuatrimestre

Mientras que los principales déficits comerciales se registraron con China ($us -541 millones), Estados Unidos ($us -116 millones), Chile ($us -88 millones), Argentina ($us -64 millones) y Perú ($us -55 millones).

Los principales mercados de destino para las exportaciones de Bolivia en los primeros cuatro meses de 2022 fueron: Brasil, con una participación del 16%, seguido de India con el 14% y Argentina (10%). Mientras que entre los principales proveedores destacaron: China con una participación del 22%, Brasil (16%) y Argentina (14%).