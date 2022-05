El exilio, mi exilio (I)

Hay noches como estas que prefiero decirme a mí mismo que el exilio no existe y desvanece con los años. Que se arropa a un cristal mágico y de pronto desaparece. La realidad del desarraigo, sin embargo, es otra. Hoy, mi amigo Gustavo Aguirre, cuyo padre murió hace poco tiempo, me dijo por el chat que mi ajayu está en La Paz, luego de que yo comenté mis repetidos sueños en las calles paceñas.

Son reiterados los sueños, en efecto, en los que cruzo avenidas llenas de autos, micros, cholitas, minibuses; cierto aire de desconsuelo siento al despertar y entender que todo ello es una fantasía. Sí, que mi vida es una fantasía, o al menos el ayer lo era, y hoy vivo en una especie de celda, en un país lejano, en su cultura, sus costumbres, sus formas de vida.

El Estado uruguayo me abrió los brazos al otorgarme la condición de refugiado. Lo sé. Y siempre estaré agradecido con este gesto y con las personas de caridad y compromiso humano que supieron acercarse y formar amistad conmigo pese a las dificultades. No obstante, en noches como estas – suele pasar a menudo – caigo en cuenta que vivo otro terruño, no el mío.

Tengo solamente dos amigos orientales: Leonardo y Pedro. Muchos pasaron como personas conocidas, y otros, como simples transeúntes a quienes se saluda, y nada más.

¿Parientes conmigo?. Solamente dos. Vivo en un pueblo de cinco mil habitantes. Así de frugal es la vida hoy en día.

Tengo cuarenta y cuatro años cuando escribo estas líneas. Ni más ni menos. A la fecha soy demandante ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado boliviano, por la vulneración de mis derechos fundamentales consagrados en el Pacto de San José de Costa Rica.

Salí de Bolivia el año 2009 cruzando el Lago Titicaca, llegué a Uruguay el 2010, y el 2011 se me otorgó la condición de refugiado. Pero iré desarrollando todo esto poco a poco.

Hoy, 23 de mayo de 2022, tengo la certeza de que el exilio, mi exilio, es una historia pasajera entre las muchas existentes en el tiempo. Pero hay algo además de todo esto: que debido a mi exilio enfermé y mi salud mental está deteriorada. Y que he sufrido mucho, muchísimo, y soy víctima de injusticias impensadas.

Nada en el mundo podrá reparar los daños ocasionados.

Fuente: Mauricio Ochoa Urioste