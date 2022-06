Viceministro: abstinencia de 40 días sin alcohol, carne y sexo debe ser sensibilizado para lo posterior

El viceministro de Descolonización Pelagio Condori comentó que la idea del vicepresidente David Choquehuanca de ingresar en abstinencia 40 días sin alcohol, carne ni sexo para recibir el año nuevo aimara, debería ser sensibilizado para lo posterior.

En un contacto con los medios de prensa, Condori fue consultado si particularmente él cumplió la sugerencia del vicepresidente y conteniendo una carcajada, dijo que la abstinencia es la preparación ancestral de los seres humanos antes del 21 de junio de cada año, cuando el mundo aimara cambio de digito.

La autoridad manifestó que “con este pensamiento colonial muchos estamos incumpliendo ya, entonces, habría que en lo posterior sensibilizar para el cumplimiento de estas preparaciones”, acotó.

Durante la inauguración de los actos realizada en plaza Murillo para recibir el año nuevo aimara, sostuvo que ese tiempo permitirá una limpia para ingresar al templo sagrado de Tiwanaku.

“40 días antes no carne, 40 días antes no trago, ni una gota de alcohol, tenemos que limpiarnos, 40 días antes no sexo, tenemos que prepararnos, hagan la práctica hermanos”, manifestó.

Estimó que probablemente para el próximo año, podían lanzar una campaña destinada a sensibilizar a la gente que quisiera visitar e ingresar a Tiwanacu con los pies descalzos por considerarlo una tierra y un lugar sagrado.

El solsticio de invierno coincide con la celebración que anotará el año nuevo número 5.529 y el gobierno prevé instalar 200 puntos de festejos en todo el país.