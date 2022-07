Confederación de profesionales respalda críticas de psicólogos al Plan de Salud Mental

El Colegio de Psicólogos de Bolivia cuestionó la propuesta y la calificó de irresponsable debido a que se basa en la Guía de Intervención Humanitaria mhGAP, misma que en su parte introductoria especifica que “fue elaborada para emergencias humanitarias a causa de los conflictos armados y los desastres naturales”.

La Confederación Nacional de Profesionales de Bolivia respaldó y ratificó las declaraciones vertidas por el Colegio de Psicólogos de Bolivia que cuestiona la propuesta de Plan de Salud Mental del Ministerio de Salud basado en la Guía de Intervención Humanitaria mhGAP, programa de acción para superar las brechas en salud mental mediante la capacitación de funcionarios del Primer Nivel de salud y voluntarios.

“El Directorio de la Confederación Nacional de Profesionales respalda y ratifica las declaraciones vertidas por el Colegio de Psicólogos de Bolivia donde se cuestiona la propuesta y califica de no responsable, no técnica, no profesional, ni ética debido a que se basa en la Guía de Intervención Humanitaria mhGAP, ideada para emergencias humanitarias que no es el caso de Bolivia, que tiene como objetivo prescindir del personal especializado de salud mental como son los Psicólogos y los Psiquiatras”, se lee en el pronunciamiento dirigido a las autoridades gubernamentales, al Ministerio de Salud y a la opinión pública.

El Colegio de Psicólogos de Bolivia cuestionó la propuesta y la calificó de irresponsable debido a que se basa en la Guía de Intervención Humanitaria mhGAP, misma que en su parte introductoria especifica que “fue elaborada para emergencias humanitarias a causa de los conflictos armados y los desastres naturales, que en ellas a menudo se produce un desplazamiento masivo de personas”.

En tales situaciones, agrega la Confederación, la necesidad de servicios básicos para la población sobrepasa la capacidad de respuesta local, ya que el sistema local pudo haber sido dañado por la catástrofe, “caso que no es aplicable en nuestro país”.

La directora general de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud, Amelia López Flores, dijo a ANF que el Plan de Salud Mental para el país está próximo a ser aprobado e involucra la participación de organizaciones vecinales y gobiernos subnacionales para su implementación, así como la capacitación del personal de salud del Primer Nivel y equipos multidisciplinarios para garantizar los recursos humanos necesarios.

Indicó que 750 profesionales ya fueron capacitados en el marco del mhGAP clínico para que puedan reconocer si un paciente tiene alteraciones psicológicas y refirió que existe en lista más de 10.000 profesionales para ser capacitados, para tratar las patologías como el estrés, ansiedad, epilepsia, trastornos bipolares, trastornos de bebidas alcohólicas, consumo de sustancias, adicciones, suicidio, entre otros.

Para la Confederación “es inconcebible que no se tome en cuenta al personal de salud mental como los psicólogos que son los profesionales formados y especializados para tratar este tipo de patologías, tomando en cuenta que se requiere de una intervención especializada de manera oportuna y conjunta para un tratamiento adecuado del paciente entre Psicología y Psiquiatría”.

El directorio de la Confederación exigió a las autoridades gubernamentales y al Ministerio de Salud hacer valer la Resolución Ministerial 375/2003 del 8 de julio del año 2003, “tomando en cuenta la importancia de estos profesionales en la sociedad para mejorar la calidad de vida de las personas ayudando a los individuos a enfrentarse a diversas psicopatologías”.