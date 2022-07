Gerardo García dice que el ministro Lima y el vicepresidente abogaron por Rolando Cuéllar

Fuente: El Deber

“Yo no soy rencoroso, yo he pedido a nuestro ministro (Iván Lima) y al vicepresidente (David Choquehuanca) que este señor le pida disculpas al país, pida disculpas en los medios de comunicación, porque ha mentido, ha engañado, entonces yo no voy a estar tranquilo, no voy a descansar hasta que él pida disculpas al país”, dijo García en breve contacto con la red Gigavisión.