La Fiscalía de México investiga al expresidente Enrique Peña Nieto por movimientos millonarios

Fuente: actualidad.rt.com

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación por diversas operaciones millonarias vinculadas al expresidente de México Enrique Peña Nieto (2012-2018). Así lo confirmó este jueves Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, entidad que realizó seguimiento a una serie de movimientos irregulares.

«La carpeta o la información completa con todos sus detalles y pormenores ha sido entregada a la Fiscalía General de la República (…), que ha abierto ya una carpeta de investigación», dijo Pablo Gómez tras desglosar una serie de operaciones bancarias millonarias detectadas por la UIF.

La información trascendió en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que un día antes el periodista Vicente Serrano, del medio Sin Censura, solicitara conocer si había una investigación abierta contra Peña Nieto y el mandatario se comprometiera a dar una respuesta.

«Toda información vinculada con personas políticamente expuestas (…) debe ser analizada y de inmediato entregada a la Fiscalía. La instrucción es no quedarnos con nada. Por eso cuando el compañero Serrano ayer habló de este tema, que desde luego es un personaje político, dijimos: ‘Todo lo que se tenga se envía a la Fiscalía, que es la instancia que va a investigar'», sostuvo López Obrador.

«Es muy importante el que podamos actuar con responsabilidad para no hacer juicios sumarios y que al mismo tiempo actuemos con transparencia. Es una línea muy delgada, pero se puede si asumimos nuestra responsabilidad. No es para salir a decir: ‘Se acusa al expresidente Peña de lavado de dinero’. No. Se tiene información de operaciones que llevó a cabo por 26 millones de pesos (1,2 millones de dólares) que recibió de 2019 a la fecha, de manera directa, y eso requirió de una investigación sobre el origen de ese dinero», agregó.

El mandatario mexicano explicó que si la FGR encuentra elementos para iniciar un proceso judicial sobre el caso, deberá presentar pruebas ante un juez.

Operaciones irregulares

Por su parte, el titular de la UIF detalló una serie de montos y transacciones millonarias que involucran a Peña Nieto y sus familiares, además de a una empresa trasnacional que recibió contratos durante su mandato.

Según la UIF, el expresidente mexicano recibió depósitos por 16 millones de pesos en 2019 (777.524 dólares) y dos depósitos por 5,7 millones y 5 millones de pesos en 2021 (519.969 dólares), provenientes de un familiar, desde una cuenta de México a España.

Este familiar realizó una serie de retiros y depósitos millonarios entre 2013 y 2022. Los retiros suman 189 millones de pesos (9,1 millones de dólares) y los depósitos 47 millones de pesos (2,2 millones de dólares). «Los depósitos mencionados resultan relevantes debido a que al tratarse de operaciones en efectivo no se conoce cuál es la fuente«, destacó Gómez.

En la investigación también se involucra a dos empresas cuyos nombres no fueron revelados.

«Se detectó que el expresidente tiene vínculos corporativos con dos empresas que identificamos como empresa A y empresa B, a partir de las cuales se fijaron irregularidades fiscales y financieras«, explicó el titular de la UIF.

La empresa A es una corporación familiar que existía desde antes de que Peña Nieto fuera presidente. «El exmandatario comparte la calidad de accionista con familiares cosanguíneos que realizan operaciones por montos elevados», informó la UIF.

La empresa B también se constituyó antes de que asumiera la Presidencia de México. «Esta tiene una relación simbiótica con una persona moral trasnacional (empresa), misma que se benefició de contratos del Gobierno federal durante la administración del entonces titular del Ejecutivo», agregó Gómez.

En este último caso, la empresa trasnacional recibió contratos gubernamentales por un monto total de 10.533 millones de pesos (511 millones de dólares) de 2013 a 2018, durante el mandato de Peña Nieto.

En mayo pasado, el expresidente generó controversia al obtener una ‘visa dorada’ para inversionistas en España, destinada a personas que cuentan con un patrimonio millonario e inversiones en el país europeo.

Durante su mandato, varios políticos de su partido político, el PRI, depositaron cantidades millonarias en un banco de Andorra en un caso investigado por autoridades mexicanas y españolas.