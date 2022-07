MAS usa a justicia y funcionarios para arrinconar a la oposición

Fuente: lostiempos.com

“La Constitución es clara, nadie puede estar en un cargo público con una sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendiente de cumplimiento. Entonces, la persona ya no puede ocupar un cargo público y eso no significa inhabilitarlo para el 2025 sino ahora, porque el MAS aún no puede concebir que arriesgando todo para que Nelson Cox sea alcalde, con fuerte inversión y fuerte campaña, no le pudo ganar a Manfred”, aseguró el abogado constitucionalista Paul Antonio Coca.

Explicó que procede que el concejo elija un alcalde interino y llamar a nuevas elecciones municipales.

Justicia servil

A su vez, el también constitucionalista José Luis Santistevan lamentó esta situación debido a que la justicia es manejada por el Gobierno, por el poder político de turno.

Explicó que todo lo que hace la justicia está direccionado, debido a que 15 meses antes de los comicios de 2025 se iniciará el proceso electoral en Bolivia con las primarias, por lo que no debe haber candidatos que hagan sombra como Manfred u otro.

“Estamos en manos de mercenarios de la justicia, porque cualquier proceso sirve para aniquilar al que piensa distinto, están haciendo procesos nulos de pleno derecho, sentenciando, persiguiendo, para aniquilar al adversario”, sostuvo.

Proceso a pedido

En pasados días, el Comité Impulsor del Juicio por los hechos de 2019 planteó un proceso contra varios líderes opositores. Este fue presentado por Rolando Cruz.

El diputado por Comunidad Ciudadana (CC) Marcelo Pedraza denunció que Cruz es funcionario de la Procuraduría General del Estado (PGE), por lo que estaría siendo utilizado por Wilfredo Chávez para perseguir líderes opositores: Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Luis Revilla, Luis Fernando Camacho, entre otros.

“La nueva denuncia contra líderes opositores fue presentado por un funcionario de la Procuraduría de Chuquisaca en horarios de oficina. Abogado de Evo (Wilfredo Chávez), la Procuraduría no es una institución para defender los intereses de su cliente, menos para construir esa falsa narrativa de golpe de Estado”, señaló el legislador a través de un video.

Cruz acusó a los opositores de atribuirse derechos del pueblo, conspiración, entre otros.

“El MAS recurre a todas sus artimañas para perseguir a la oposición, se ha visto que la justicia es servil al poder, y en tanto no haya una sistema judicial independiente no se van a tener procesos de derecho, lamentablemente”, indicó Santistevan.