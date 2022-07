Las propuestas están enmarcadas en un sistema de juego de eliminatorias, en ida y vuelta o en una sola sede, con el premio al campeón para clasificar anticipadamente a la Copa Simón Bolívar 2023.Los clubes participantes son Vaca Diez, EMH, Torre Fuerte, San Antonio, García Ágreda y Nueva Santa Cruz(cuartofinalistas Copa Simón Bolívar 2021); Real Potosí (descendido por la vía indirecta de la División Profesional 2021); Deportivo Fatic, Sur Car, Wilstermann Cooperativas, Olimpia-Petrolero, Atlético Sucre, Enrique Happ, 3 de Febrero, San Lorenzo y 24 de Septiembre (ganadores de cada asociación).

La primera propuesta establece jugar bajo el formato de eliminatorias, con cotejos ida y vuelta desde octavos de final y hasta semifinales, siendo la final en sede única. Las fechas tentativas son del 25 de agosto al 19 de octubre y las llaves serán previamente sorteadas.

La segunda propuesta es jugar también bajo el formato de eliminatorias en partidos de ida y vuelta, salvo la final y en el mismo rango de fechas. Las llaves están predeterminadas a jugarse regionalmente. Finalmente, la FBF propone hacerlo en sede neutral (trópico de Cochabamba), bajo el sistema de eliminatorias a un solo partido hasta llegar a la final. La fecha tentativa es a finales de octubre. En los tres casos, el torneo no podrá jugarse en fechas previstas para la Copa Simón Bolívar.

Opción 1

Fecha de inicio: 25 de agosto.

Fecha de conclusión: 19 de octubre

Formato: Eliminatorias ida y vuelta (de octavos de final a semifinales) y final (partido único en sede neutral)

Opción 2 (Regional)

Fecha de inicio: 25 de agosto

Fecha de conclusión: 19 de octubre

Formato: Eliminatorias ida y vuelta y final única

Llaves: 24 de Septiembre vs. Nueva Santa Cruz, 3 de Febrero vs. Torre Fuerte, San Lorenzo vs. Vaca Diez, Enrique Happ vs. San Antonio, Deportivo Fatic vs. Atlético Sucre, Olimpia-Petrolero vs. García Ágreda, Wilstermann Cooperativas vs. Real Potosí, Sur Car vs. Empresa Minera de Huanuni.

Opción 3 (Sede única)

Fecha de inicio: Finales

Fecha de conclusión: 19 de octubre

Formato: Eliminatorias ida y vuelta y final en el trópico de Cochabamba