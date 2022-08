Concluye socialización del Censo y en Santa Cruz plantean reunión del Comité Impulsor

Según el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, en “ninguno de los departamentos” se tuvo observaciones de fondo al cronograma del proceso censal que tiene como plazo máximo de realización entre mayo y junio de 2024.

Fuente: Erbol

El proceso de socialización del Censo Nacional de Población y Vivienda concluyó este viernes y desde Santa Cruz plantearon que se deba convocar a una reunión para evaluar el cumplimiento a lo que definió el Comité Interinstitucional Impulsor cruceño.

La ciudad de Trinidad, Beni, fue el último lugar de la reunión técnica donde se aprobó un documento de respaldo al informe presentado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) donde participaron el gobernador, Alejandro Unzueta, el alcalde de Trinidad, Cristhian Cámara, las autoridades de la Universidad Autónoma del Beni, entre otros.

Pero desde Santa Cruz, el vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Reinerio Vargas, lamentó que el INE no haya remitió la información oficial de todo el cronograma, como había fijado el Comité Interinstitucional Impulsor.

“Concluyó hoy día (la socialización y) debería el INE remitir la información oficial de todo el cronograma, no verdad, a nuestra Universidad y a todo Bolivia, lamentablemente, no hay nada, no ha llegado”, cuestionó.

En su criterio el Gobierno está “jugando al desgate” y advirtió que, de no haber respuestas, la institucionalidad deberá tomar determinaciones.

Vargas recordó que “la fecha tope” para conocer el nuevo cronograma de proceso censal se prolonga hasta el 3 de septiembre y que esa misma fecha se debe abrogar el Dcreto Supremo 4760 que establece que el censo deba realizarse en 2024.

“Nosotros de verdad que vamos a cumplido el plazo que se ha dado el 3 de septiembre pues tendremos que reunirnos y convocar particularmente la posición mía es que se debe convocar una Cumbre”, advirtió.

El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruíz, afirmó que hasta el martes 30 de agosto se remitirá toda la información que solicitaron los representes de la institucionalidad cruceña.

El proceso de socialización fue asumido como parte del compromiso asumido el 27 de julio en una reunión entre los alcaldes de ciudades capitales, además de El Alto, con el presidente Luis Arce, en Casa Grande del Pueblo.