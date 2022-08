Hugo Dellien deja el tenis hasta enero del próximo año

Dellien tampoco estará presente en el duelo de Bolivia frente a Tailandia , a disputarse en ese país el 16 y 17 de septiembre por el Grupo Mundial II de la Copa Davis.

Hugo Dellien anunció que estará al margen de las competencias de tenis el resto del año a causa de una lesión en la muñeca. El boliviano volverá a participar del circuito internacional en enero de 2023.

Dellien había anticipado la semana pasada que no tomaría parte en el Abierto de Estados Unidos que empezó el lunes por la molestia en la mano que no le permite prepararse como corresponde, y ayer indicó que no jugará hasta la próxima temporada.

El tenista beniano hizo el anuncio durante una conferencia de prensa virtual ofrecida desde Buenos Aires (Argentina), donde reside. Indicó que la causa de su alejamiento momentáneo es una sinovitis (una inflamación articular) en la muñeca derecha. El tratamiento para recuperarse lo realizará en Montevideo, Uruguay, adonde viajará hoy.

Explicó que el daño en su muñeca se produjo debido a que cambió su habitual raqueta por una que mandó a hacer con un ‘grip’ (el mango de donde se agarra la raqueta) más largo, lo que con el tiempo le provocó un intenso dolor. Por ello, volverá a emplear el mismo ‘grip’ que utilizaba antes del cambio.

Cuando decidió parar por completo, Dellien estaba en el puesto 64 del ranking ATP. Para no perder por completo lo ganado, ha solicitado ingresar al “ranking protegido”, figura que se concede a los tenistas profesionales que no puedan competir durante 6 meses debido a una lesión.

Ranking protegido

De esta manera y con el promedio de los tres primeros meses sin competir, calcula que quedaría en el puesto 77 o 78 de la ATP. Sin este “ranking protegido”, el boliviano podría bajar al 120 hasta fin de año.

Esta opción le permitirá participar al menos en nueve torneos internacionales en esa ubicación, en los 4 Grand Slam iniciales de 2023 y 5 invitaciones más a torneos con puntaje para el ranking.

“Mi lesión no es muy grave, pero venía jugando con mucho dolor. No tengo nada roto, solo es una inflamación, pero haber jugado con la dolencia hizo que el tiempo de recuperación sea más prolongado. Una vez supere este problema, me pondré bien físicamente para esperar el próximo año en el Australia Open, aunque antes estaré en el ATP 250 en Sídney”, apuntó.

Lamentó que ante esta situación, y después de varios años, no podrá participar del equipo boliviano que participará en la próxima Copa Davis en Tailandia (mediados de septiembre). Empero, parte de su equipo acompañará al representativo nacional para apoyar en la parte técnica.

“Es duro estar fuera de las competencias por 6 meses. Estoy anímicamente caído y me sentiré muy mal conforme vayan pasando los torneos porque mi vida está dentro de las canchas, pero ahora no lo puedo hacer. Tenía la oportunidad de acercarme este año al top 50 pero no puedo hacer nada”, expresó.