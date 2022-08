Ingenieros por Santa Cruz presentaron su plan de trabajo

La cena verde y blanco fue el escenario para que el frente Ingenieros por Santa Cruz, presente la noche de este miércoles su plan de trabajo para optar por el directorio de la Sociedad de Ingenieros y los diferentes colegios, con el objetivo de seguir construyendo y defendiendo una institución fuerte dentro del gremio de los profesionales.

Fuente: IxSC

En un acto multitudinario, sobrio y financiado con el aporte voluntario de los candidatos y simpatizantes, el ingeniero eléctrico Jorge Franco que busca presidir la SIB SC, se dirigió a los presentes recordando las raíces de la entidad que es una de las más prestigiadas a nivel departamental.

“La Sociedad de Ingenieros la fundó un grupo de ingenieros con el objetivo de brindar desarrollo y trabajo hacia Santa Cruz, y no al revés, como lo piensan otras personas, el servirse de la SIB para beneficio propio. Los Ingenieros por Santa Cruz somos Iyambae, no tenemos dueño y no tenemos patrón, así que no hay quién nos calle la boca en los próximos dos años porque vamos a ser imparciales y propositivos, no destructivos porque hemos sido llamados como ingenieros a construir”, aseveró.

Franco desarrolló los objetivos de su fórmula que son velar por el cumplimiento de la Ley Boliviana de la Ingeniería N. 1449, actuar oportunamente en la defensa de los asociados y de la sociedad ante temas referentes al ejercicio profesional de la Ingeniería, posicionar a la SIB como el ente referente en aspectos técnicos siendo parte activa del desarrollo metropolitano y departamental, conseguir la eficiencia en los procesos de gestión de la SIB SC y velar por el mayor beneficio del gremio ingenieril, en lo técnico, social, cultural y deportivo.

“Destaco ese plan de trabajo porque es responsable y se puede cumplir, no prometemos cielo y estrellas solo por obtener el voto. Lo hemos armado con este equipo multisectorial que va por el directorio de la SIB y los colegios, compuesto por emprendedores privados, funcionarios públicos y de cooperativas, amalgamando las fortalezas de estos ingenieros que destacan en la construcción, la docencia y el liderazgo de sus instituciones”, manifestó.

Finalmente, hizo un llamado a que el 9 de septiembre cuando los profesionales vayan a emitir su voto, lo hagan pensando en la opción que siempre ha apoyado al desarrollo y la defensa del departamento cruceño.

“Uno de nuestros puntales es la defensa del ejercicio profesional y vamos a poner todo nuestro empeño para que se valorice al ingeniero cruceño. Pero al defender a los ingenieros, vamos a defender la SIB, porque como nunca hemos sufrido agresiones físicas y verbales, guerra sucia, algo que nunca se había dado, eso muestra una angurria y desesperación por tomar una de las instituciones más serias que tiene Santa Cruz y que siempre ha estado a pie de cañón cuando el Comité pro Santa Cruz ha llamado o cuando nuestra región lo ha necesitado”, dijo.

Datos

La Sociedad de Ingenieros del departamento cruceño, aglutina a más de diez mil profesionales de diferentes ramas como civiles, industriales, eléctricos, químicos, mecánicos, sanitarios, petroleros, ambientales, forestales, agrimensores, alimentos, comerciales e informáticos.

Perfil de los postulantes al directorio de la SIB SC

1. Jorge Yimmy Franco Malgor – Ing. Electromecánico, Empresario Privado, Gerente de Proyectos INSACRUZ LTDA. past presidente del CIEE SC y Docente Universidad Evangélica.

2.- Jorge Luis Capobianco Sandoval – Ing. Civil, Gerente General Capobianco D&C

3. Ciro Eddy Torrelio Saavedra – Ing. Químico, Gerente General TORO Corp.,Gerente Propietario BRAMITO Construcciones Servicios y Tecnología, Past presidente del CIQ SC.

4.- Wilson Velarde Patiño – Ingeniero Civil/ Profesional GAMSC

5. A. Nathalie Arósquita Toledo – Ingeniera Civil con 14 años de experiencia en obras civiles, Director de Obras en Constructora Ducon SRL y constructora independiente

6. Violeta Mancilla Davalos, ING. Industrial, docente de pre grado Facultad Politécnica y Ciencias Exactas y Tecnología «UAGRM», consultora en trabajos estadísticos.

7. F. Rolando Mancilla Quinteros. Ing. Civil, Gte. Gral. Constructora SEINCRUZ, Gte. Gral. Importadora Ascensores residenciales ASCERMATIC S.R.L.

8. Roberto Carlos Pacheco Arguellas – Gerente Propietario Empresa Constructora Lean Cruz Ingeniería S.R.L. más 20 años construyendo edificios en altura Especializado en Gestión de Proyectos y Diseños Estructurales

9. Luis Fernando Añez Campos – Ing. Eléctrico con 17 años de experiencia en Generación y Distribución de electricidad. Consultor en Electricidad

10. Carlos Eduardo Ibañez – Ingeniero Industrial, Experto en Hidrocarburos y actual secretario de Desarrollo Económico del GAD SC

11. José C. Cuellar – Ing Civil, past presidente Colegio de Ing Civiles y actual secretario de Transporte del GAM SC