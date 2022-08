Tarija dejará de recibir $us 900.000 por regalías del campo Margarita-Huacaya

David Maygua

A Tarija no ingresarán $us 900.000 al mes por regalías petroleras del campo Margarita – Huacaya, con la vigencia del nuevo factor de distribución, según una estimación de la Gobernación tarijeña.

De ese monto, $us 495.000 no recibirá la entidad subnacional para redistribuir entre cinco provincias (55%) y el restante $us 405.000 el Gobierno Regional del Gran Chaco por el 45% del total departamental que le corresponde por Ley.