Almagro pide a Arce responder irregularidades de 2019, antes de exigir revisión de la auditoría

“No tenemos ninguna responsabilidad en lo que usted señala, es lo más falso de toda falsedad, y no se lo permito porque, definitivamente, tiene que decir de cuántas irregularidades se hace cargo usted, eso es lo más importante, eso debe responder, no un pedir un informe que no está prevista en la carta democrática para absolutamente nada”, respondió Almagro con voz enérgica.

En noviembre de 2019, luego de los comicios de octubre de ese año, la OEA emitió un informe preliminar que estableció que “hubo manipulación dolosa e irregularidades graves que imposibilitan validar los resultados” de esos comicios.

“Hay 1.000 páginas, la información es pública, siempre ha sido pública, ha habido cinco Consejos Permanentes, sexto con en este caso, siempre tenemos que terminar diciendo todas las irregularidades que ha habido, no hay margen para lo que usted ha pedido señor (Arce)”, acotó Almagro.