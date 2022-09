Denuncian a policías por corrupción y amenazas contra internos del penal de Morros Blancos en Tarija

Un privado de libertad que denunció a los policías por ingresar bebidas alcohólicas y damas de compañía al penal de Morros Blancos fue trasladado a un centro penitenciario de Potosí.

Fuente: Página Siete

El jurista indicó que Ordoñez no está sentenciado por delitos graves como narcotráfico, asesinato, violación o trata, tráfico u otros como para que lo trasladen hasta otro departamento, sino que se trata de una suerte de venganza que se comete contra quienes denuncian o informan sobre la corrupción que asedia a dicho centro penitenciario.

Sobre el tema, un interno corroboró ese hecho: “Hay mucha corrupción, a un muchacho, Darío Ordoñez, que no hizo nada, es un buen muchacho, que se comporta bien en todo aspecto, no sé de qué ha sido la represalia, que a un montón de gente el director está dispuesto a trasladar”, dijo.

Agregó que existen otros casos de corrupción, por ejemplo, indicó que durante la pandemia no les entregaron los barbijos que un partido político donó para los internos.

“Hay un montón de corrupción aquí, de refacciones, de la comida. Cuando estábamos en la pandemia, han venido a regalar de la candidatura de Oscar Montes (gobernador de Tarija), han traído un montón de cosas y no han despachado nada, (el director) todo se lo ha guardado ahí. Los hechos de corrupción mayormente es en la cocina, no ponen nada, no sé dónde está la plata que mandan del Gobierno. Han metido piedra y han dicho: ‘todos están obligados a trabajar aquí, sino van a irse de castigo a Chonchocorito’, dijo el interno.