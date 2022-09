DT Baldivieso denuncia una “mano negra” para destruirlo

Julio César Baldivieso no se guardó nada y en conferencia de prensa realizada ayer en Santa Cruz afirmó que detrás de todo lo que se ha gestado en su contra en estos días hay “una mano negra” que quiere destruir su carrera deportiva. Un día antes, el ecuatoriano Jhonatan Borja, acompañado de sus abogados, en otra conferencia de prensa, denunció a Baldivieso por racismo y xenofobia, siendo los juristas quienes advirtieron que irán “hasta las últimas consecuencias” con demandas ante la FIFA.

Baldivieso recalcó -además- que no hay nada casual en todo lo que ha sucedido, piensa que es algo urdido de manera maquiavélica, con fines obscuros que él mismo no entiende. “Si querían que me vaya, me decían y listo, pero no llegar a denigrarme y hablar de la manera en que lo han hecho. De mi parte yo estoy tranquilo, he hecho lo que tenía que hacer, ahora serán los abogados los que definan qué sucederá”, afirmó el exseleccionador nacional.

“Hablan de racismo, pero si fuera así yo no tuviera buena relación con Rambal, Mosquera, Medina y Enoumba, lo que pasó en el caso de Borja es que hubo una serie de denuncias en torno a él, quien incluso tuvo problemas con el anterior técnico (Eduardo Villegas) y sus compañeros no estaban conformes con que se entrene teniendo tantas denuncias de indisciplina”, dijo el Emperador. Baldivieso también mencionó que hay informes psicológicos y médicos del jugador ecuatoriano, de parte de profesionales del club, cuyos resultados confirman las denuncias de personalidad e indisciplina que se habían realizado en contra de Borja.

“Que digan la verdad”, requirió el mundialista boliviano de USA 94, quien afirmó que se ha tejido una campaña en contra suya y que lo que han logrado es que la afición nacional le brinde su respaldo total. “Alguien se ha equivocado y me quiere destruir. Pero, voy a apelar a la sinceridad de todos los futbolistas, que en su momento decidieron que Borja no integre más el plantel, o si no pregunten qué es lo que sucede actualmente, porque no se le permite entrenar con el grupo”, acotó. Y desde que el DT llegó a Always Ready notó la actitud displicente del ecuatoriano e incluso sus mismos dirigidos le advirtieron sobre el comportamiento de él.

“Cuando el preparador físico lo mandaba a correr, Borja no lo hacía, se salía de la práctica. Cuando el doctor o fisioterapeuta lo mandaban a hacer algún trabajo, no quería”, remarcó el valluno, quien agregó que no tiene nada en contra de los extranjeros. Anoche hubo un contacto de Baldivieso y Always, hoy podría llegar una solución definitiva.