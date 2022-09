Gobernación lamenta que Marcelo Poma se dedique a mentir y a chantajear a autoridades de Tarija

El vocero del Gobierno Departamental de Tarija, Carlos Baldivieso, ha lamentado que el delegado presidencial en Tarija, Marcelo Poma, se dedique a chantajear y aprovecharse de las tragedias de Tarija, olvidándose de su tierra y su pueblo.

Fuente: La Voz de Tarija

“Yo lamento que el señor Marcelo Poma hasta la fecha no sepa cuál es su trabajo, lo único que hace es asfixiar al departamento aprovecharse de algunas desgracias que ha tenido este departamento y a partir de esto, chantajear a las autoridades, a su pueblo y eso no es correcto, no está bien”.

Además, ha indicado que todo lo que sale de la boca de Poma es una mentira pues el acuerdo entre el gobernador de Tarija y Chuquisaca era sobre intereses y lucha, no del factor de distribución.

“El señor Marcelo Poma dijo que había un acuerdo entre el gobernador de Tarija y Chuquisaca para respetar un factor de distribución, esto es mentira. Es costumbre ya sus mentiras, lo que se acordó es respetar los intereses de cada departamento, respetar su lucha en el marco del respeto”.