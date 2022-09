Llaman a Evo falso profeta contra la corrupción y ven que se incrimina en el caso ABC

Por su lado, el diputado del mismo parido, José Ormachea, mencionó que “Evo dice que sabía desde el año pasado que había corrupción en la ABC y que no dijo nada para “proteger” a Luis Arce. Creo que no comprende que está admitiendo públicamente ser cómplice y que eso también es un delito”.

Las reacciones se dieron luego de que Evo Morales aseguró ayer que en 2021 alertó al presidente Luis Arce que había actos de corrupción en el Ministerio de Obras Públicas y la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

“El tema de corrupción… (el) año pasado personalmente dije al presidente Lucho Arce hay corrupción en el Ministerio de Obras Públicas, en la ABC. No dije nada a la prensa. Yo dije cualquier momento esto va a estallar”, afirmó Morales en el ampliado ordinario de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba.

Hoy, Morales ratificó esa versión. “El año pasado ya me informaron que en ABC había corrupción, algunos abogados, abogadas han renunciado a la ABC para no estar envueltos en tema de corrupción. Era mi obligación informar al hermano presidente (Luis Arce), mira hay comentarios, no tenía pruebas, nada, comenté que hay corrupción sería importante que hagan seguimiento”.

El exdiputado paceño y actual jefe nacional del MNR, Luis Eduardo Siles, dijo que Morales no tiene moral para hablar de temas de corrupción.

“Evo Morales no tiene el nivel mínimo de moral para hablar de corrupción señalando a otros, esto es demasiado surrealista, es Hitler hablando de la aceptación del otro, Kim Jon-un de democracia, Bin Laden de lucha contra el terrorismo. Una grosería y una falta de respeto descomunal”, aseveró a través de su cuenta de Twitter.

El analista Carlos Valverde también se pronunció sobre el pronunciamiento de Morales y escribió en sus redes sociales lo siguiente: “Así hace él: denuncia la corrupción ajena para esconder la propia”.

Por otra parte, Carolina Ribera, hija de la exmandataria Jeanine Añez, indicó que “en realidad lo que le molesta a Evo Morales es que la corrupción y la extorsión han cambiado de manos, ya no le reportan las ganancias a él, pero el modelo sigue siendo el mismo, coimas”, escribió Ribera en Twitter.

Hace unos días, el diputado del MAS, Héctor Arce, denunció que la empresa China Harbour dio una coima de más Bs 18 millones para adjudicarse la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez por Bs 456.809.149,79. Acusó a varias personas de estar involucrados en este caso, entre ellos el presidente de la ABC, Henry Nina.