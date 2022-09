Sociedad de Ingenieros sugiere paralización del cambio de losetas hasta conocer el proyecto de soterrado de cables

La CRE manifestó que no ha tratado el tema del entierro de cables en el centro de la ciudad con el Municipio. Por su parte el concejal Saavedra (de oposición) es del criterio de que se haga una sola intervención, pero que no se cambien las losetas, sino que se haga mantenimiento

Fuente: El Deber

“El Municipio informó que dejaría ductos libres para nuevos servicios de electricidad y agua. Sin embargo, si existieran nuevas conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado sanitario, se tendría que demoler el pavimento flexible nuevo . Además, si aún no se tiene el proyecto de soterrado de cables no se sabe dónde deben dejar ductos para ellos”.

Manifestaron además, que si bien mantienen reuniones permanentes con el Municipio, estas versan sobre todo sobre temas comerciales, más no técnicos. Y que, en el caso puntual del soterrado de cables en el centro de la ciudad, éste no ha sido tratado .

“En el POA 2023 no hay ningún centavo presupuestado para enterrar los cables del centro de nuestra ciudad. Es decir, no lo han presupuestado, y ¿qué quiere decir cuando no se presupuesta algo?: que no piensan gastarlo”, manifestó el concejal y adujo que esa será una excusa para demorar la obra para 2024 o 2025, lo que al final terminará en nada.