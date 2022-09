The Strongest no desestima una nueva demanda

La dirigencia del club The Strongest no descarta una demanda por parte de un grupo español que debería trabajar con las divisiones inferiores de la entidad, lo que no se cumplió.

En las últimas horas circuló en redes sociales un contrato que se firmó durante la gestión de Inés Quispe viuda de Salinas con un grupo empresarial de España, que se extendía por dos años y 11 meses, pero al parecer hubo incumplimiento.

Según la documentación, la institución tenía que pagar la suma de 12.000 dólares por mes y los empresarios debían llevar futbolistas del club atigrado al viejo continente para su potenciamiento.

“Es una demanda del grupo español, no la desestimo porque hay documentación”, afirmó el presidente del Decano, Héctor Montes, al programa radial Futbolmanía.

En las redes se acusó al expresidente Ronald Crespo de no cumplir con ese acuerdo; sin embargo, éste afirmó que nunca supo de ese contrato porque no había ninguna documentación cuando le tocó asumir.

“Ese contrato no lo conozco, no lo conocí y no sé de qué se trata. No sé por qué se firmó un contrato de ese tipo, no sé nada”, remarcó.

Página Siete intentó comunicarse con Quispe, pero no atendió al teléfono.

Mientras tanto, el equipo siguió con su labor de cara a la reanudación del torneo y trabajó ayer en doble turno.

Los de Achumani se medirán con Universitario de Sucre el 2 de octubre en el Siles.