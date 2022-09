Voleibol: Bolivia debutará con Venezuela en el Sudamericano U19

Jugarán el lunes a las 20.00 en el Julio Borelli por el torneo femenino que otorgará tres cupos para el Mundial de la categoría de 2023

La selección femenina de voleibol debutará el lunes en el Sudamericano U19 frente a Venezuela por la primera jornada del torneo que se disputará en el coliseo cerrado Julio Borelli Viterito de La Paz, donde estarán en juego tres plazas para el Mundial de la categoría en 2023.

La Federación Boliviana de Voleibol dio a conocer el rol de partidos que habrá en el Sudamericano que tendrá como participantes a seis naciones: Brasil, Argentina, Chile, Perú, Venezuela y Bolivia.

El campeonato se disputará bajo la modalidad de todos contra todos, de los cuales los finalistas y el tercer clasificado accederán al Mundial.

La primera jornada tendrá los tres siguientes partidos: Chile vs. Brasil (16.00), Perú vs. Argentina (18.00) y de fondo Bolivia vs. Venezuela (20.00).

‘Un partido hermoso’

“Será un partido hermoso, tendremos que jugarlo al 100 por ciento. Tenemos que concentrarnos bastante y jugar de igual a igual”, sostuvo el DT de la selección Antonio Gutiérrez sobre el primer rival que tendrán.

“Estoy muy emocionada y alegre por esta oportunidad que me han dado de jugar el Sudamericano. No conozco a las jugadoras de Venezuela, nunca jugué contra ellas, pero daremos todo para ganar”, indicó la jugadora María Peredo.

Gutiérrez también considera que las potencias como Argentina y Brasil serán los rivales a vencer y por ende los favoritos para quedarse con el título.

“Tienen bastante roce, de aquí a algún tiempo veremos a algunas de esas niñas en Juegos Olímpicos, mundiales, pero nosotros somos Bolivia y debemos hacer respetar nuestra bandera, escudo y país”.

Los siguientes partidos de la Verde serán ante: Brasil (el martes a las 20.00), Chile (miércoles, 20.00), Argentina (jueves, 20.00) y Perú (viernes, 18.00).

Rol de partidos