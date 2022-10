Analistas: La democracia está amenazada a 40 años de su recuperación

Áñez asegura que los paramilitares que operaban en la dictadura para perseguir han sido sustituidos por los fiscales y por los jueces. “Los paramilitares sabían que el peor castigo que le podían hacer a una persona es no poder vivir en su tierra, no poder pisar su territorio, no envejecer con los amigos y no estar con las querencias. Hoy soy un exiliado del Gobierno del MAS, pero además de no permitirme vivir en mi territorio, dañan mi reputación al acusarme de delitos que nunca cometí. Estoy acusado de genocidio sin haber tirado un ‘jone’ (piedra) a nadie. Eso hace que los sistemas de represión sean más crueles y sofisticados”, señala.