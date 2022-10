Asambleistas de Potosí eligen gobernadora interina para que Mamani viaje a La Paz, pese a su detención domiciliaria

La Asamblea Legislativa Departamental de Potosí (ALDP) eligió este miércoles a Dora Flores como gobernadora interina para que Jhonny Mamani realice un viaje de tres días a la ciudad de La Paz. Esto, pese a que el gobernador tiene detención domiciliaria y arraigo por el caso de las 41 ambulancias fantasmas.

Según se dio lectura durante la sesión, Mamani dijo tener que viajar a La Paz para reunirse con el presidente Luis Arce y otros ministerios “para tratar temas concernientes a los actos cívicos conmemorativos por el 10 de noviembre”.

La solicitud generó el rechazo de algunos asambleístas al considerar que no se adjuntó una autorización del tribunal para el viaje. Varios de ellos expresaron duda sobre si se le podía otorgar el permiso al gobernador y se negaron a emitir un voto.

“Conforme a la lectura de los antecedentes, entiendo de que no se han cumplido todos los pasos legales a efectos de que el gobernador pueda ausentarse de la ciudad de Potosí. Con la finalidad de que conste en acta, quien habla no va a dar la autorización o no va a votar porque entiende que es ilegal la autorización solicitada por el señor gobernador”, manifestó Jaime Flores en sesión.

En respuesta, se le dijo que la petición “es legal” y que “si se entiende o no se entiende si está cumpliendo o no está cumpliendo con todas las premisas en la resolución, es completamente responsabilidad de la primera autoridad del departamento”. “Esta no es una sala de debate, nosotros somos fiscalizadores, no somos jueces”, manifestó la vicepresidenta.

La intensión de la asamblea fue denunciada en la víspera por la asambleísta Azucena Fuertes, quien cuestionó si el derecho al trabajo implica viajes fuera del lugar fijado para detención domiciliaria.