El plan del “1 a 1″ que quiere poner en práctica el Barcelona para repatriar a Lionel Messi en enero

Ya ha pasado más de un año desde que los caminos de Lionel Messi y el FC Barcelona se separaron, pero en el Camp Nou todavía conservan la ilusión de ver regresar al astro argentino. Si bien su rendimiento en el Paris Saint Germain se ha elevado en este campaña y se lo ve más cómodo, en el Barça comienza a evaluar la posibilidad de que regrese en el próximo mercado de fichajes.

Según informó el diario Sport, la entidad azulgrana tiene un plan para intentar que Leo Messi vuelva al equipo ahora dirigido por Xavi Hernández, que esta semana decretó su eliminación en la UEFA Champions League e intenta evitar que la crisis deportiva sea más profunda.

“Aprovechando que en este mercado de invierno la regla para fichar a jugadores es de 1 a 1, el Barça pensó en acelerar la vuelta de Leo Messi para el mercado de invierno. Justo tras el KO contra el Inter de Milan, que dejaba al Barça con un pie fuera de la Liga de Campeones, el propio Joan Laporta anunció que tenía un plan con Leo Messi”, apuntó el periódico deportivo catalán.

Lionel Messi se muestra mucho más adaptado al PSG pero en Barcelona lo tienen en el radar (Foto: REUTERS) Lionel Messi se muestra mucho más adaptado al PSG pero en Barcelona lo tienen en el radar (Foto: REUTERS)

La “regla de 1/1″, según Sport, consiste en que el club podría “olvidarse de la regla del 1/4 de la pasada temporada, que significaba poder gastar 1 de cada 4 euros que ahorrase”. El mercado invernal tiene otra dinámica y el Barcelona, que busca reducir su masa salarial y sanear las cuentas, podría activar algunas de esas “palancas económicas” que le permitieron sumar refuerzos como Robert Lewandowski o Raphinha en el último mercado e ir directamente por La Pulga. Sin esas inyecciones –relacionadas mayormente con derechos de TV, merchandising y el Barça Studios–, sería imposible repatriar a su máximo ídolo.

No obstante, aunque Joan Laporta intenta mantenerse cerca de Lionel Messi, su vuelta no será una tarea sencilla. “La etapa de Leo (Messi) no acabó como todos queríamos. Tenemos una deuda moral con él y nos gustaría que el final de su carrera fuera con la camiseta del Barça”, comentó el presidente del club, quien buscaría aprovechar la ventana de transferencias posterior al Mundial de Qatar porque “el fair play de la liga no es tan exigente”, apunta la prensa catalana.

Laporta y la directiva culé saben que difícilmente el Paris Saint Germain vaya a desprenderse de Messi a mitad de una temporada en la que el astro argentino se muestra mucho más cómodo con el sistema táctico y enfocado en lograr todos los objetivos, principalmente en llegar a topo a la próxima Copa del Mundo. Y no solamente tiene contrato en vigor, sino que la relación histórica entre ambos equipos no dará lugar a ningún favor.

Lionel Messi se marchó del Barcelona entre lágrimas en agosto de 2021 (Foto: REUTERS) Lionel Messi se marchó del Barcelona entre lágrimas en agosto de 2021 (Foto: REUTERS)

“De momento, según informaciones procedentes de todas las partes, el Barça no ha contactado todavía directamente con el jugador. Algún colaborador próximo al presidente ha efectuado algún movimiento sin éxito, pues ni Leo ni el PSG están por la labor de descolgar el teléfono”, reconoce el periodista Albert Masnou de Sport.

En el Barça son conscientes que tienen que trabajar a contrarreloj para concretar una operación que se presenta muy complicada, donde todavía no se ha avanzado de forma significativa y en la que difícilmente puedan iniciarse las conversaciones antes del Mundial. Pero todos en el Camp Nou saben que Lionel Messi tiene un gran cariño por la institución y, con la presencia de Xavi en el banquillo y algunos fichajes resonantes, buscarán seducirlo para que vuelva a vestir la camiseta azulgrana.