En el MAS divergen en torno al futuro del ministro Lima

Hay quienes dicen que debe renunciar, unos anuncian una interpelación y otros le dan su respaldo o dicen que ese partido no tiene atribución para armar el gabinete.

Tras que el evismo pusiera en la mira al ministro de Justicia, Iván Lima, en el Movimiento Al Socialismo (MAS) no hay unanimidad respecto al futuro de esa autoridad. Hay quienes dicen que debe renunciar, unos anuncian una interpelación en su contra y otros le dan su respaldo o dicen que ese partido no tiene atribución para armar el gabinete del Presidente.

“El ampliado del MAS ha pedido que se lo aleje del gabinete. Le digo al ministro Lima que lo prudente es que renuncie. No genere mayor conflicto en el MAS-IPSP”, afirmó diputado Renán Cabezas.

El legislador hizo referencia a una de las resoluciones del ampliado del MAS, del 6 de octubre, cuando la plana mayor de ese partido, que está presida por Morales, exigió al Ejecutivo el “alejamiento” del Gabinete del ministro Lima y del ministro Eduardo Del Castillo.

En tanto, el senador Leonardo Loza, en un contacto con la prensa, anunció que está en trámite una interpelación en contra de Lima y no descartó que se pueda censurar a la autoridad.

“Ya se ha solicitado (la interpelación). La bancada de nuestros hermanos Diputados han solicitado, principalmente para el ministro de Justicia. Seguramente se agendará”, manifestó el legislador.

Loza no descartó que se emita un voto de censura, que implica la destitución de Lima. “En su debido tiempo se sabrá. No sé si algunos ministros como el de Justicia aportan, ayudan o perjudican a nuestro proceso o a nuestro gobierno, así que cuando se conozca la fecha, ahí nosotros tomaremos nuestra propia determinación”, afirmó.

Sin embargo, según el artículo 158 de la Constitución Política del Estado, el voto de censura debe emitirse por dos tercios de los miembros de la Asamblea Legislativa. El MAS no tiene ese margen de votación.

El diputado Rolando Cuéllar, quien se identifica con el ala renovadora del MAS, expresó su respaldo a Lima. “Mi solidaridad con el ministro de Justicia, tiene todo el respaldo de la militancia del MAS, de la estructura orgánica y nosotros vamos a apoyar la buena gestión que está haciendo”, afirmó.

Por otro lado, el senador Félix Ajpi dijo que los pedidos de cambios en el gabinete son sugerencias y subrayó que un partido no tiene la atribución para definir quiénes integran el equipo de colaboradores del primer mandatario.

“El partido no puede cambiar, está en manos del presidente, así dice nuestra Constitución. En ninguna parte, ni en la ley electoral, ni en la ley de los partidos políticos dice ‘el partido en función de gobierno elabora el gabinete’, no dice. Por lo tanto, nosotros somos obedientes a las normativas nacionales y tenemos que cumplir, y también el instrumento político también tiene sus estatutos y ahí no dice que puede sugerir el cambio de ministros ni de presidente de nadie”, manifestó.

