En ocasiones anteriores, Morales dijo que con ese plan solo se busca desprestigiar su imagen y la de los dirigentes de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, apuntó a varios ministros de Estado por este tema, entre ellos, Eduardo Del Castillo, Iván Lima, Edgar Montaño y Edmundo Novillo. También indicó que algunos compañeros de frente lo besan y de atrás lo patean y hablan.

Ahora, Morales volvió a arremeter y dijo que los “infiltrados” en el Gobierno no solo buscan dañar su imagen, sino también colaboran con la derecha para una conspiración.

“Advertimos a nuestro pueblo que mientras oportunistas infiltrados en nuestro Gobierno se dedican a ejecutar el Plan Negro para defenestrarnos, la derecha golpista y separatista se ha rearticulado para tratar de desestabilizar a nuestros hermanos Luis Arce y David Choquehuanca”, aseveró.

El líder del MAS hizo esas declaraciones, luego que anoche, en el cabildo de Santa Cruz, se aprobó un paro indefinido en caso de que el censo no se lleve en 2023 y hubo pedidos de que se active un proceso penal contra el exmandatario por las muertes registradas en el caso terrorismo.

Barral responde a Evo

El exdiputado opositor Amílcar Barral pidió al exmandatario Evo Morales dejar de hacerse a la víctima y de llamar a la población para generar confrontación, división y violencia.

“Te has creído indispensable y ya es tiempo que tú realidad sea otra, la realidad con la que te abofetea el pueblo boliviano, ya te ha dicho que NO tres veces y, aun así, aun así, sigues de terco y no es por política, es sencillamente por los negocios ilícitos que haces”, respondió Barral a la publicación que hizo Morales.

Pidió al líder del MAS asumir su responsabilidad por las muertes de los ciudadanos extranjeros durante el operativo policial en el hotel La Américas en Santa Cruz, en 2009.