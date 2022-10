Exportaciones superan a importaciones impulsadas por alza del valor de los hidrocarburos y minerales

Fuente: El Deber

Los números favorecen el comercio exterior. Al octavo mes del año, las exportaciones bolivianas alcanzaron a $us 9.456 millones; mientras que las importaciones del país llegaron a $us 8.354 millones, según reporte del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), en base a datos el Instituto Nacional de Estadística (INE).