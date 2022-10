La justicia internacional reactiva el caso Rózsa y exhorta a iniciar proceso

Luis Marcelo Tedesqui Vargas

Fuente: El Deber

En la conclusión la comisión observa que no se puede establecer con claridad, dónde se produjo la muerte, “lo que de hecho es responsabilidad del Estado, que no quiso investigarlo”. Analiza ambas posibilidades y sentencia que, si la muerte fue en el hotel, el Estado no cumplió con las obligaciones relacionadas con el respeto y garantía del derecho a la vida. El Estado no pudo demostrar que los agentes que desarrollaron el operativo estaban capacitados para medir el uso de la fuerza.