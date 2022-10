México anuncia postulación oficial para los Juegos Olímpicos de 2036

A 54 años de haber sido anfitrión de los Juegos Olímpicos, México anunció este miércoles (26.10.2022) su postulación oficial aprobada por el Comité Olímpico Internacional (COI) para ser sede por segunda ocasión de la máxima fiesta deportiva en 2036.

«El Comité Olímpico Mexicano se siente orgulloso de que, a seis meses de celebrar sus 100 años de vida, estemos iniciando el camino para ser nuevamente los organizadores de los Juegos Olímpicos en 2036», dijo María José Alcalá, presidenta del COM, en conferencia de prensa.

En el anuncio, Alcalá estuvo acompañada por Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores.

Alcalá, exclavadista olímpica en Seúl-1988, Barcelona-1992, Atlanta-1996 y Sidney-2000, y primera mujer que ocupa la presidencia del COM desde su elección en noviembre de 2021, mostró una carta de aprobación del COI a la postulación de México.

«Desde el pasado 7 de julio México está considerado por el Comité Olímpico Internacional para competir y ser sede para los Juegos Olímpicos», apuntó Alcalá.

Juegos sin deudas

México pretende organizar unos Juegos Olímpicos sin endeudarse, para lo cual usará la infraestructura con la que cuenta y el gobierno otorgará sólo un 10 por ciento de la financiación.

«Queremos tomar en cuenta los cambios que ha habido en los Juegos Olímpicos, entre ellos el financiamiento. Ahora el 30 por ciento proviene de la venta de boletos, otro 30 por ciento con patrocinadores, 10 por ciento lo pone el gobierno sede y el 30 por ciento restante lo pone el Comité Olímpico Internacional (COI)», informó este miércoles el canciller de México, Marcelo Ebrard.

Ebrard señaló que la idea de postular al país para organizar nuevamente unos Juegos Olímpicos, luego de México 1968, surgió en junio pasado en una reunión con deportistas y dirigentes de federaciones quienes hicieron la propuesta al gobierno federal.

Ebrard subrayó que México es la economía número 15 del mundo, «entonces no veo por qué no podríamos organizar unos Juegos Olímpicos. Nuestra meta es traer los Juegos Olímpicos a México en 2036 y, si no, en 2040, porque así es como funciona el sistema, te apuntas para un año y a los cuatro años puedes volver a competir si la candidatura no resultó electa».

«Las ciudades no deben adaptarse a los Juegos Olímpicos, no se deben construir grandes instalaciones que después no se usen, tiene que ser al revés, los Juegos Olímpicos se deben adaptar a las ciudades», apuntó el canciller y remató: «Si México se propone algo es porque lo vamos a lograr».

jc (afp, efe)