31 frases explosivas de Cristiano Ronaldo: el brutal dardo al Manchester United, el mensaje narcisista a sus críticos y el dolor por la muerte de su bebé

Se conoció la primera parte de la entrevista del futbolista Portugués en la que habla de sus conflictos en el club inglés

https://eju.tv/wp-content/uploads/2022/11/31-frases-explosivas-de-Cristiano-Ronaldo-el-brutal-dardo-al.mp4 En una entrevista para la televisión de Inglaterra, Cristiano Ronaldo contó cuál fue el peor momento de su vida

Este miércoles se emitió la primera parte de la charla que Cristiano Ronaldo mantuvo con el periodista británico Piers Morgan. Fue un clip cercano a los 30 minutos en donde el portugués habló de todo su escándalo en Manchester United, repasó el momento más duro de su vida e hizo un profundo análisis sobre las nuevas generaciones en el fútbol y las críticas que recibe a diario por parte de la prensa y de algunos de sus ex compañeros.

“Siento que es tiempo de decir algo”, pronunció el número 7 antes de iniciar un descargo en Talk TV sobre lo que ha sido este año en el que ha vuelto a estar en el foco de las noticias por muchos hechos extradeportivos. Además, se refirió a su agridulce regreso a Old Trafford en done es considerado una leyenda pero en este año y medio no ha conseguido cumplir con los objetivos que se esperaban. La segunda parte se conocerá el jueves.

Su vuelta a Manchester United

“Honestamente, estuve muy cerca de jugar en Manchester City. Guardiola dijo hace dos semanas que intentaron conseguirme. Pero mi historia con el United, mi corazón, mis sentimientos, todo lo que había hecho, hizo la diferencia. Estaba sorprendido, pero fui consciente de la decisión (de elegir al United) porque mi corazón habló fuerte en ese momento”.

“El City estuvo cerca y tomé una decisión consciente. No me arrepiento. Sir Alex Ferguson fue la clave, hablé con él y me dijo que era imposible que vaya al City y le dije ‘Okey jefe’, así que tomé la decisión. Fue una buena decisión”.

“No persigo los récords, los récords me persiguen”.

“Cuando firmé con Manchester United pensé que todo había cambiado porque fueron 13 años desde mi salida. Pensé que todo iba a ser diferente y me sorprendí de mala manera porque todo estaba igual. Me sorprendió mucho que todo estuviese igual, no avanzó. El United se detuvo en el tiempo, fue algo que me sorprendió y no esperaba. Fue duro”.

“Cuando firmaron a Jordan Sancho y Raphael Varane después de mí, pensé que las cosas iban a ir como en Manchester deberían ir. Pero no fue así”.

“Desde 2009 nada cambio, la película, la cocina, la tecnología, el yacusi, el gimnasio. Todo se detuvo en el tiempo, pensé que iba a ver todo diferente, pero en la infraestructura desafortunadamente hay muchas cosas igual que cuando tenia 22 años. Hoy en día Manchester United está por detrás del City de aquel tiempo y eso me sorprende porque para mí es un club top. Espero que en los próximos años vuelva a estar en el top. Desde que Ferguson se fue el club no evolucionó nada”.

“La contratación de Ralf Rangnick sorprendió a todos. Fue ridículo para ser honesto. Si no eres entrenador cómo vas a estar al frente del Manchetster United. Por esta clase de errores el United está uno o dos escalones por debajo del City o del Liverpool. Nunca había escuchado sobre él, con todos los que hablé nadie lo conocía. Lo respeté cuando asumió, como lo hice con todos los entrenadores en mi carrera, pero interiormente nunca lo vi como el jefe porque no había sido entrenador y no tenía identidad para serlo. Eso me sorprendió mucho”.

“No entiendo a los nuevos entrenadores que creen descubrir la fórmula de la Coca Cola pese a que el fútbol existe hace muchos años, pero respeto a todos. Las distintas opiniones y mentalidades, pero hay puntos en donde no estoy de acuerdo. Siempre he estado con grandes entrenadores como Zidane, Mourinho, Ancelotti, Santos, Allegri y tengo algo de experiencia por haber aprendido de ellos. Cuando vienen entrenadores que quieren revolucionar al fútbol y no estoy de acuerdo, yo tengo mi opinión, pero es parte del negocio y al fin de cuentas yo estoy en el club para ganar y con mi experiencia quiero ayudar, como siempre. Es parte del trabajo”.

“Rangnick no comprendía la dimensión del club, la historia del club. Eso es lo que más me sorprendió. Yo quería a (Ole Gunnar) Solskjaer. Era una gran persona y eso es lo que me quedo de él. Como entrenador no pudo conseguir lo que queríamos, es difícil alcanzar lo que logró Álex Ferguson, pero nunca dudé de que con el tiempo iba a ser un gran entrenador. Estoy muy agradecido de haberlo tenido”.

https://eju.tv/wp-content/uploads/2022/11/31-frases-explosivas-de-Cristiano-Ronaldo-el-brutal-dardo-al-1.mp4 Explosivas declaraciones de Cristiano Ronaldo

Las nuevas generaciones

“No creo que los jóvenes no respeten a los más grandes, pero sí hay un era diferente, lo veo con mis hijos. La mentalidad es diferente. Creo que la diferencia es el hambre, consiguen las cosas más fácil, no sufren, todo es más fácil para ellos. No digo eso solo ocurra en el United, es en todo el mundo. Pero no podemos culparlos, es parte de la vida, es la tecnología y la nueva generación. Pero no son lo mismo, escuchan pero les entra por un oído y les sale por el otro. No me sorprende, pero es una lástima que al menos no copien lo que hicieron los grandes que tiene cerca. Cuando yo era joven veía a los mejores, como Van Nisterlooy, Ferdinand, Roy Keane, Ryan Giggs. Fui exitoso porque mantuve mi cuerpo, mi cabeza y mi mentalidad, eso lo aprendí de ellos”.

“Me gusta liderar con el ejemplo, algunos me siguen, pero no muchos”.

“A la mayoría (de los jugadores jóvenes del Manchester United) no les importa que esté yo, pero no me sorprende porque no tendrán una carrera tan larga como la mía. Es imposible para esta generación llegar a los 37-38 años en gran nivel, porque estos años de preparación son claves”.

“En United, Diogo Dalot es un ejemplo de joven y muy profesional y no dudo de que tendrá longevidad en el fútbol. Es joven e inteligente y tendrá muchos años. También (Lisandro) Martínez”.

Cristiano Ronaldo junto a Georgina y sus hijos cinco (@georginagio)

“Fue el peor momento de mi vida desde la muerte de mi padre. Cuando tienes un hijo esperas que todo sea normal y como ser humano es muy difícil. Tanto para mí como para Georgina, porque no podíamos entender por qué nos pasó a nosotros. Es muy difícil entender qué pasa en ese periodo de la vida mientras el fútbol no frena y sigue a toda velocidad. Fue el momento más difícil de toda mi familia, fue muy duro”.

“Dolió pero dijimos, bueno hay que seguir, tenemos hijos y también nació Bela, la niña. Nunca me sentí feliz y triste al mismo tiempo, es muy difícil de explicar, no sabes si llorar o sonreír, no sabes cómo reaccionar ni qué hacer, recuerdo muy bien que… no sé qué palabra usar pero es loco emocionalmente. Pero como dije antes, traté de apoyarme en Bela que sobrevivió. Es difícil de explicar”.

“Al principio los niños (sus otros hijos) empezaron a preguntar qué había pasado con el otro bebé. Obviamente que hablé con Cristiano Jr. que tiene 12 años y lloramos juntos, tuvimos una linda conversación en su habitación. Él lo entendió, pero también fue confuso. Los niños al principio hacían preguntas y Geo no les contó, como tenía aun algo de panza. Pero después de unos días dijo, ‘seamos honestos con los niños’. Les dijimos que nuestro ángel, porque así se llama, Ángel, se fue al cielo y los niños lo entendieron. Y ahora dicen, ‘Hicimos esto por Ángel’ y señalan al cielo y eso es lo más lindo. Es un proceso difícil, pero me ha permitido acercarme más a ellos y nos ha unido más como familia”.

“En ese sentido me hizo más amigable, obviamente con Geo, pero más amoroso con mis hijos. Me ha hecho ver la vida desde otro punto de vista y ahora disfruto más del momento. Pero ese capítulo fue el más duro desde la muerte de mi padre”.

“Tengo las cenizas suyas y de mi padre en mi casa, es algo que quiero tener por el resto de mi vida, no las voy a tirar en el océano, quiero que me acompañen siempre. Tengo una pequeña capilla debajo de mi casa en donde tengo a mi padre y a mi hijo y hablo con ellos siempre. Están de mi lado, me ayudan a ser una mejor persona y un mejor padre. Especialmente mi hijo”.

“La familia real me envió una carta con sus condolencias por ese momento difícil y por eso tengo un gran respeto por todo el pueblo inglés”.

“No pensamos en tener más hijos, creo que estamos hechos, pero nunca se sabe”.

“Volver a jugar fue muy difícil. Pero siempre tuve el apoyo de mi familia y Georgina me dijo que juegue, que haga lo que más me gusta. Tenía que intentar no pensar mucho en eso porque el fútbol va muy rápido entre entrenamientos, partidos, la selección, no hay tiempo para nada. Pero eso me ayudó”.

“No pienso en el casamiento, pero lo veo en un futuro, ambos lo merecemos. No está en mis planes ahora, pero sí lo quiero en el futuro”.

Cristiano Ronaldo fue muy duro con Ralf Rangnick (Reuters)

Sus críticos

“Es fácil señalar a Cristiano para tapar otras cosas, todos saben de esa presión que me hacen sentir por ponerme en la primera plana, pero disfruto de vivir así, tengo 37 años y he aprendido muchas cosas. Cuando estás en la cresta de la ola no sueles ver lo que pasa, pero agradezco haber pasado por momentos malos para ver quiénes te critican para verte caer”.

“A veces no entiendo por qué me critican tanto, incluso la prensa portuguesa, pero creo que los celos son parte de eso. Quieren tapar muchas cosas con esto, pero bueno, llevo más de 20 años en la cima y esto no es un problema, aunque es difícil escuchar las críticas cuando estás abajo”.

“El 90% de las veces (las noticias) son basura, no dicen la verdad. Mienten constantemente y me atacan todo el tiempo a mí y mi familia, siempre hay negativismo contra mi familia, por eso intento no leer a la prensa. Pero, al final del día lo entiendo, aunque sea duro”.

“A veces me pregunto a mí mismo por qué soy el numero uno (en popularidad), y para ser honesto sé que no es solo por ser buen futbolista, también es por ser carismático y hay gente que conecta conmigo. También soy lindo, para ser honesto. No sé cual es la verdadera razón, pero soy carismático y soy un a fruta apetitiva, soy una fruta que todos quieren morder. Digamos, una frutilla”.

“Me importa la gente que me quiere, no pierdo tiempo en los que no me quieren. Son gente que no está interesada en mi vida y por eso me gusta rodearme de quienes me aman”.

“No sé por qué (Wayne) Rooney me critica tanto. Hace seis meses trajo a sus hijos aquí y jugó al fútbol con Cristiano (su hijo). No sé si es porque quiere estar en la prensa o si quiere conseguir un trabajo, tal vez está celoso porque terminó su carrera a los 30 años y yo sigo en el mejor nivel. No voy a decir que soy más lindo, porque es verdad, pero… es difícil escuchar críticas así de alguien con quien jugaste, lo mismo me pasa con Gary Neville”

“Las personas pueden tener su opinión, pero ellos no saben lo que pasa adentro del club o en mi familia. Deberían escuchar más puntos de vista. Si no saben la historia completa es fácil criticar, pero es parte de esto. No son muis amigos, son colegas, hemos jugado juntos pero nunca cenamos juntos”.