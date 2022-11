El precio del pollo se dispara por el paro y llega a Bs 19 el kilo en La Paz

El pollo no llega en la misma cantidad debido al bloqueo en Santa Cruz. La carne de res y de cerdo también registraron alzas de tres a cuatro bolivianos por kilo. El Gobierno anuncia vuelos para traer el alimento.

Por : Luis Escobar

El kilo del pollo subió de 13 a 17 e incluso a 19 bolivianos en los mercados de La Paz. Comerciantes advierten que este incremento se debe a los bloqueos que se producen en Santa Cruz. La carne de res y de cerdo también subieron entre dos y tres bolivianos por kilo.

“Antes vendíamos a 13 bolivianos el kilo, ahora nos están dando a 19. Subió mucho la última semana debido a los bloqueos en Santa Cruz”, dijo una de las comerciantes del mercado Rodríguez. Por ejemplo, un pollo de dos kilos y medio se lo ven de a 48 bolivianos; y aquellos de tres kilos, de los más grandes, pueden llegar a los 57 bolivianos.

Otros comerciantes también ofertan el kilo a 17 bolivianos, pero son pollos de menor tamaño. Un vendedor aseguró que ayer por la tarde llegarían más, pero no sabían a qué precio. “Ya no tenemos la cantidad de antes. Nos dijeron que llegaría ahora (ayer) pero no sabemos a qué precio estará”, advirtió.

La carne de res también registró incrementos de dos a cuatro bolivianos el kilo. Por ejemplo, la carne molida valía 36 bolivianos y ahora se la entrega en 40; el filete que llegaba a costar 52 bolivianos el kilo ahora está a 55; el bistec a 52 bolivianos y la chuleta a 37. La pulpa -dependiendo su calidad- se la vende en los mercados hasta en 48 bolivianos.

La carne de cerdo también registró un alza de dos a tres bolivianos. La paleta o pierna, los más económicos, están a 26 el kilo; las chuletas a 32 bolivianos, las costillas subieron a 30 bolivianos. “Los granjeros fueron los que subieron de precio y no querían bajar. Estaban vendiendo a precio de Año Nuevo (cuando hay mayor demanda)”, dijo una de las comerciantes. En cambio, otro vendedor aseguró que este incremento se debe a los bloqueos en Santa Cruz.

El precio del huevo llegó a los 95 centavos por unidad en el mercado Rodríguez.

El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, dijo que el incremento se debe a dos factores: el conflicto con Santa Cruz que dificulta la llegada de algunos alimentos, como la carne de pollo, y, segundo, por la época del año. “En la fiesta de Todos Santos se incrementa la demanda de varios productos. No sólo aquellos que están relacionados a la elaboración del pan, sino el pollo”, dijo.

Ayer, la población se volcó a los mercados a hacer compras antes del feriado. La Garita de Lima fue intransitable; la calle Zoilo Flores, de San Pedro, fue cerrada al tráfico vehicular y situación similar registraron varios mercados paceños.

Silva advirtió que la demanda subió ante el temor de que llegue a subir aún más de precio en los siguientes días. “Nosotros vimos un incremento de 13,5 a 15,5 y aquellos que vendían en 15,5 hoy lo venden a 17,5 bolivianos”. Cuando se le consultó que llegó a los 19 bolivianos, aseguró que “no está justificado ese incremento”. “Si bien no está normal el envío de pollo por los bloqueos nos parece una exageración este incremento”, afirmó.

Su despacho visitó mercados de Tacahua, Cuarto Centenario, Villa Victoria y en el centro. “Puede ser que nos vean a nosotros y bajen los precios, y a un consumidor normal le suban. Por ello es importante que la población nos haga conocer estos incrementos”.

También mencionó que hay un incremento en la carne de res, pero La Paz también se abastece del Altiplano o de Beni. “La carne de Santa Cruz se incrementó y no está llegando en las mismas cantidades”. Para evitar mayores incrementos, Silva aseguró que Emapa traerá carne de pollo y res por avión. “El jueves, viernes y sábado ya debería estar abastecido el mercado con carne de pollo y res de Santa Cruz”.

En el mercado el precio de la papa se mantiene entre 65 y 70 bolivianos por arroba. Ahora, los comerciantes aseguran que al no haber lluvias, no hay producción de este alimento. La zanahoria está entre ocho y 10 bolivianos por cuarta arroba, el tomate tuvo un ligero incremento y los de mayor tamaño lo venden a 3,5 bolivianos la libra.

El aceite también se incremento y el botellón de cinco litros subió de 55 a 60 bolivianos. “Subió hace tres a cuatro semanas y se mantiene”, afirmó la comerciante. En frutas, las 25 unidades de plátano se venden a 12 bolivianos.

