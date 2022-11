Masistas sobre Quintana: «Habla tonterías por falta de cerebro»; se escapó a una embajada

El fin de semana, el exministro de la Presidencia arremetió contra los que se consideran contestatarios a la región del Trópico de Cochabamba, liderada por Evo Morales.

Fuente: ANF

Los parlamentarios del Movimiento al Socialismo (MAS), Félix Ajpi, Andrés Flores y Deysi Choque, arremetieron este lunes contra el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, por descalificar de «descerebrados» y «peones» a los parlamentarios contestarios a la región del Trópico de Cochabamba.

El senador Ajpi desautorizó a la exautoridad y sostuvo que no tiene ninguna moral para hablar sobre la gestión que están realizando desde el Órgano Legislativo; además, sostuvo que “les costó sangre recuperar la democracia”.

“Yo le desautorizó, primero tendría que decir a qué organización social representa. Yo tengo entendido de que el compañero Evo lo invitó para que sea su ministro y eso no le faculta para hablar tonterías del pueblo boliviano”, arremetió. “Él es el primer ‘liwi, liwi’, (…) seguramente está hablando por falta de cerebro tonterías que se le viene en el momento”, añadió.

El jefe de bancada nacional del MAS, Andrés Flores, acusó a Quintana de ser el primero en escaparse durante la crisis del 2019 a la Embajada de México en La Paz, abandonando al pueblo a su suerte.

“Yo diría (que son ex) ministros que cobardemente escapan y hoy critican a nuestro Gobierno. (…) Más al contrario, el exministro de la Presidencia contrató como vocero marítimo a Carlos Mesa; por lo tanto, no tendría ninguna moral, el señor Quintana, a la vez traicionó a nuestro Gobierno”, subrayó.

Deysi Choque, parlamentaria del MAS, también arremetió contra Quintana, dijo que es una vergüenza que quiera meter a la cabeza de las personas que hay un solo líder dejando de lado a las mujeres, esto en relación con el expresidente Morales.

Complementó que personalmente no se considera de ningún ala, ni del “evismo” ni del bloque “renovador”, porque cree que la renovación llega de manera natural y le guste a quien le guste siempre van surgiendo nuevos liderazgos al interior del partido.

“No me interesa si se retracta o no (Quintana). Me importaría si fuera alguien que ha dado la cara y ha luchado juntamente al pueblo. Él está acostumbrado a hablar mientras está protegido en cuatro paredes y se va a quedar ahí”, sostuvo Choque.

En criterio de la legisladora, el exministro les tiene acostumbrados a sus saltos de emociones “que muchas veces lanza y lo ha hecho desde la “Embajada (de México), mientras hay un pueblo que lucha”.

El fin de semana, Quintana apareció en una conferencia que se realizó en la Universidad Indígena Boliviana (Unibol) Quechua Casimiro Huanca, donde llamó «descerebrados» y «peones» a aquellos parlamentarios del bloque renovador del MAS que asumieron una actitud contestataria al Chapare. Además, convocó a la unidad ante los intentos de división en ese partido.

“¿Saben que dijo algún diputado descerebrado al Trópico?, no hay que darle más poder, el Trópico no tendrá más diputados ni senadores. Quienes afirman eso no conocen este territorio rebelde, no conocen este baluarte anti-imperial, por eso subestiman al Trópico. Estos peones descerebrados todavía vienen a ofender a este territorio de dignidad”, manifestó la exautoridad.